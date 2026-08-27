Şehit İlyas Ercan Aslan Kabri Başında Anıldı

27 Ağustos 1989 tarihinde Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan P. Er. İlyas Ercan Aslan, vefatının sene-i devriyesinde Kütahya'nın Şaphane ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş'ın da katıldığı kabir ziyaretinde, şehit askerin mezarına gül bırakıldı. Din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak başta İlyas Ercan Aslan olmak üzere tüm şehit ve gaziler için dua edildi.

Program kapsamında şehit askerin ailesi de ziyaret edilerek başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi.