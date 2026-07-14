Şehit Osman Er\'in ailesi ziyaret edildi

Bilecik'te, şehit piyade er Osman Er'in ailesi, şehadetinin sene-i devriyesi dolayısıyla ziyaret edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 21 yaşında şehit olan piyade er Osman Er'in annesi ve kardeşlerine sene-i devriyesi dolayısıyla ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları aileye iletilirken, şehit ailesinin her zaman devletin himaye ve desteği altında olduğu vurgulandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Vatan uğruna canını feda eden aziz şehidimiz Osman Er'i rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; kıymetli ailesine sağlık, huzur ve sabır diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" dedi. - BİLECİK