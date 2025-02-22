Şehit Er Mustafa Uslu için helallik istendi - Son Dakika
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Şehit Er Mustafa Uslu için helallik istendi

Şehit Er Mustafa Uslu için helallik istendi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun naaşı, Çorum'un Bayat ilçesinde ailesinin evinin önüne getirilerek helallik istendi. 20 Şubat'ta yaşanan çatışmada şehit olan Uslu'nun cenazesi, askeri uçakla memleketine getirildi. Soğuk havaya rağmen, yüzlerce kişi Türk bayrakları ile cenaze törenine katıldı.

22.02.2025 13:41
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli ErMustafaUslu'nun naaşı, Çorum'un Bayat ilçesindeki evinin önüne getirilerek helallik istendi.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 20 Şubat Perşembe günü bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada ş Piyade Sözleşmeli ErMustafaUslu şehit düştü. Şehit Mustafa Uslu'nun cenazesi, dün gece saatlerine askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirildi. Ailesi ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Mustafa Uslu'nun naaşı, daha sonra tören için memleketi Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyüne getirildi.

Öğlen namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı öncesinde Şehit Mustafa Uslu için evinin önünde helallik istendi. Etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen köye gelen yüzlerce vatandaş, Mustafa Uslu'nun naaşını Türk bayrakları ile karşıladı.

Bekar olduğu öğrenilen Mustafa Uslu'nun kardeşleri, Recep, Ramazan, Döndü ve Fatma Uslu ile annesi Keziban Uslu, babası Sadık Uslu, tabutun yanında gözyaşı döktü. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Er Mustafa Uslu için helallik istendi - Son Dakika


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