Şehit Er Mustafa Uslu için helallik istendi

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli ErMustafaUslu'nun naaşı, Çorum'un Bayat ilçesindeki evinin önüne getirilerek helallik istendi.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 20 Şubat Perşembe günü bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada ş Piyade Sözleşmeli ErMustafaUslu şehit düştü. Şehit Mustafa Uslu'nun cenazesi, dün gece saatlerine askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirildi. Ailesi ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Mustafa Uslu'nun naaşı, daha sonra tören için memleketi Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyüne getirildi.

Öğlen namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı öncesinde Şehit Mustafa Uslu için evinin önünde helallik istendi. Etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen köye gelen yüzlerce vatandaş, Mustafa Uslu'nun naaşını Türk bayrakları ile karşıladı.

Bekar olduğu öğrenilen Mustafa Uslu'nun kardeşleri, Recep, Ramazan, Döndü ve Fatma Uslu ile annesi Keziban Uslu, babası Sadık Uslu, tabutun yanında gözyaşı döktü. - ÇORUM