Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman dualarla anıldı - Son Dakika
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman dualarla anıldı

21.05.2022 10:58
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman dualarla anıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Hava Şehitliğinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, bütün şehitler için dualar edildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman'ın ailesine sabır dileyen Vali Ali Çelik, "24 saat emrinizdeyiz. Rabbim bizleri sizlere mahcup etmesin" dedi. - KÜTAHYA

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman dualarla anıldı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman dualarla anıldı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman dualarla anıldı - Son Dakika


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