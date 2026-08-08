Şehit Polis Ahmet Şahan'ın Eşyaları Çankırı'da Sergileniyor - Son Dakika
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Şehit Polis Ahmet Şahan'ın Eşyaları Çankırı'da Sergileniyor

Şehit Polis Ahmet Şahan\'ın Eşyaları Çankırı\'da Sergileniyor
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Kastamonu'da şehit edilen Polis Memuru Ahmet Şahan'ın gömleği, yeleği ve saçma isabet eden telefonu Çankırı'daki Şehitler Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Eşyalar ziyaretçilere duygusal anlar yaşatıyor.

Kastamonu'da bir şahıs tarafından vurularak şehit edilen Polis Memuru Ahmet Şahan'ın eşyaları Çankırı'daki Şehitler Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Şehidin saldırıya uğradığı anda telefonuna isabet eden saçmalar ise görenleri duygulandırıyor.

Kastamonu'da 1 Ağustos 2024 tarihinde cezaevi firarisi ve uyuşturucu bağımlısı bir şahsın silahla ateş açarak şehit ettiği Polis Memuru Ahmet Şahan'ın çok sevdiği gömleği, üniforma yeleği ve cep telefonu Çankırı'da bulunan Şehitler Müzesi'nde sergileniyor. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü bünyesindeki görevi süresince, uyuşturucuyla mücadele konusunda verdiği eğitim seminerleriyle vatandaşlar tarafından tanınan Ahmet Şahan'ın eşinden teslim alınan eşyaları müzede vatandaşların ziyaretine açıldı. Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan'ın saldırı sırasında saçmaların isabet ettiği cep telefonu ziyaretçilere duygusal anlar yaşatıyor.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çankırı Şube Başkanı Mehmet Uçar, şehidin isimini yaşatmak için eşyalarını müzede yaşattıklarını söyledi.

"50'ye yakın şehrimizden de şehit emanetleri aldık"

Müzenin farklı şehirlerden gelen vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü belirten Uçar,"Çankırı Şehitler Müzesi, Kültür Bakanlığı'na bağlı Türkiye'deki ilk ve tek müze. Burası aslında yerel bir müze. Kendi şehitlerimiz var ama devamında 81 ilden 81 şehit eşyası emaneti almaya karar verdik. Şu anda 50'ye yakın şehrimizden de şehit emanetleri aldık, şehitlerimizin eşyaları burada sergilenmekte. Buraya vatandaşlarımız geliyor, öğrenciler geliyor, şehir dışından ziyaretçiler geliyor ve oldukça duygusal anlar yaşanıyor" dedi.

"Yakından bakıldığında telefonda çok sayıda saçma izi var"

Özellikle saçmaların isabet ettiği cep telefonunu gören vatandaşların duygulandığını ifade eden Uçar, "Şehidimiz Ahmet Şahan, 1 Ağustos 2024 tarihinde Kastamonu'da uyuşturucuya müdahale esnasında bir müptezelin silahından çıkan saçmalarla şehit oldu. Şehidimizin eşyalarını Kastamonu'da eşinden aldık ve şu anda burada müzede sergilenmekte. Şehidimize saçmaların isabet ettiği cep telefonu burada, yeleği burada, eşinden aldığımız bir adet de gömleği var. Şehidimizin şehit olduğu esnada cebindeki telefonu bu saçmalardan isabet almış. Eşinden rica ettik, istedik, o telefonu bize verdi. Zaten yakından bakıldığında telefonda çok sayıda saçma izi var. Şehidimiz Ahmet Şahan, şehadetinde Çankırı'dan kalabalık bir şekilde uğurlanmıştı. Burada da emanetleri yoğun bir ilgi görüyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Polis Ahmet Şahan'ın Eşyaları Çankırı'da Sergileniyor - Son Dakika

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