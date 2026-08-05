Şehit Polis Erdem Kılıç Kabri Başında Anıldı - Son Dakika
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Şehit Polis Erdem Kılıç Kabri Başında Anıldı

Şehit Polis Erdem Kılıç Kabri Başında Anıldı
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Erzincan'da şehit Polis Memuru Erdem Kılıç, şehadetinin yıl dönümünde Tercan'da kabri başında dualarla anıldı. Programa kaymakam, belediye başkanı ve emniyet personeli katıldı; aileye taziye ziyareti yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, şehit Polis Memuru Erdem Kılıç, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında düzenlenen programla anıldı.

Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirilen anma programına Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman ve eşi Bayram Duman ile Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz da iştirak etti.

Program kapsamında şehit Polis Memuru Erdem Kılıç'ın kabri ziyaret edilerek dualar edildi. Kabir ziyaretinin ardından şehidin ailesine taziye ve vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Erzincan, Güvenlik, Polis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Polis Erdem Kılıç Kabri Başında Anıldı - Son Dakika

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