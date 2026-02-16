Şehit polis memuru dualarla anıldı

Van'da şehit düşen Bartınlı Özel Harekat Polis Memuru Mustafa Kemal Açıkgöz dualarla anıldı.

14 Şubat 2 bin tarihinde Van ilinde girdiği silahlı çatışmada şehit olan Ulus İlçesi nüfusuna kayıtlı Özel Harekat Polis Memuru Mustafa Kemal Açıkgöz şehadetinin sene-i devriyesi sebebiyle Bartın'ın Ulus İlçesi dualarla anıldı. Ulu Camii'nde yatsı namazını müteakip Kur'an-ı Kerim okundu. Programa başta İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe olmak üzere il ve ilçelerde görevli polis ve bekçiler katıldı. Emniyet Müdürü Adatepe, şehidin ailesi ve yakınlarına tekrar baş sağlığı dileyerek, program bitiminde kendileriyle sohbet etti. - BARTIN