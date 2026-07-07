Şehit oğlunun adına 14 bin kitaplık kütüphane - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit oğlunun adına 14 bin kitaplık kütüphane

Şehit oğlunun adına 14 bin kitaplık kütüphane
07.07.2026 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta yaşayan 76 yaşındaki İbrahim Saka, 9 yıl önce şehit olan oğlu polis memuru Adnan Saka'nın anısını yaşatmak için evindeki odayı kütüphane ve anı odasına dönüştürdü. Yaklaşık 14 bin kitabın yer aldığı kütüphane, vatandaşların ücretsiz kullanımına açılacak. Baba Saka, amacının insanlara örnek olmak ve şehit oğlunun adını yaşatmak olduğunu belirtti.

Sivas'ta yaşayan 76 yaşındaki İbrahim Saka, 9 yıl önce şehit olan oğlu, polis memuru Adnan Saka'nın adını yaşatmak amacıyla evindeki bir odayı kütüphane ve anı odasına dönüştürme kararı aldı. Yaklaşık 14 bin kitabın yer alacağı kütüphane tamamlandığında halkın ücretsiz kullanımına açılacak.

Özalp ilçesi Aşağıakçagül Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen zırhlı araçta şehit olan 39 yaşındaki polis memuru Adnan Saka'nın hatırasını yaşatmak isteyen baba İbrahim Saka, yıllardır biriktirdiği kitapları anlamlı projede değerlendirme kararı aldı. İbrahim Saka, kendisinin uzun yıllar boyunca topladığı kitaplar ile şehit oğlu Adnan Saka'nın biriktirdiği kitapların bir araya getirilmesiyle yaklaşık 14 bin kitaplık bir kütüphane oluşturacak. Evde hazırlanan odada sadece kitaplar değil, şehit polis Adnan Saka'ya ait çeşitli hatıra eşyaları da sergilenecek. Halka açık olacak kütüphanede vatandaşlar istedikleri kitabı ücretsiz olarak alıp okuyabilecek, daha sonra geri getirerek yeniden raflara bırakabilecek. Şehit oğlunun adını yaşatmayı amaçlayan İbrahim Saka, insanlara örnek olması amacıyla yaptığını belirterek, "Türklerden başka bedel ödeyerek vatanını savunan hiçbir millet yoktur. Ben bu durumun kutsallığını bildiğim için bunun yaşamasını istiyorum" dedi.

"Oğlumun adını yaşatmak istiyorum"

İbrahim Saka, "2017 yılında oğlum şehit oldu. Bu ev rahmetli oğlumun evi. Ben oğlumun adını yaşatmak için oğlumla ilgili biriktirdiğim kitaplarla bir müze yapmak istiyorum. Teselliyi bu şekilde buluyorum. Ben bunu insanlara da örnek olsun diye yapmak istedim. Türklerden başka bedel ödeyerek vatanını savunan hiçbir millet yoktur. Ben bu durumun kutsallığını bildiğim için bunun yaşamasını istiyorum. Müzenin merkezi bu ev olacak. Duvarlara benim ve oğlumun sözlerini asacağım. İnsanlarda şehidin kim olduğunu anlayacak. Bu müzede 14 bine yakın kitap olacak ve halka açık olacak. İnsanlar istediği kitabı alıp, okuyup geri getirebilecek" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür, Polis, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit oğlunun adına 14 bin kitaplık kütüphane - Son Dakika

Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
NATO Zirvesi neden önemli, Ankara’da hangi kararlar alınabilir NATO Zirvesi neden önemli, Ankara'da hangi kararlar alınabilir?
Osmaniye’de düğün salonu önünde çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı Osmaniye'de düğün salonu önünde çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı
NATO Zirvesi için düğmeye basıldı Polis üniformalarında dikkat çeken değişiklik NATO Zirvesi için düğmeye basıldı! Polis üniformalarında dikkat çeken değişiklik

11:19
NATO Zirvesi’nde Japon Bakan’ı şaşırtan detay Bakın neye benzetti
NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti
11:10
NATO’dan art arda dev adımlar Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
NATO'dan art arda dev adımlar! Hem İHA hem tanker uçak alacaklar
11:01
Trump Türkiye’ye geliyor Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu
Trump Türkiye'ye geliyor! Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu
10:53
Şam’da Macron’un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntü
Şam'da Macron'un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntü
10:37
Şam’da Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kaldığı otelin yakınında patlama
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
10:23
NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı
NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 11:33:27. #7.12#
SON DAKİKA: Şehit oğlunun adına 14 bin kitaplık kütüphane - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.