Şehit Polisin Kızı Eylül Asel Arslan'dan Yüzme Şenliği'nde Büyük Başarı - Son Dakika
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Şehit Polisin Kızı Eylül Asel Arslan'dan Yüzme Şenliği'nde Büyük Başarı

Şehit Polisin Kızı Eylül Asel Arslan\'dan Yüzme Şenliği\'nde Büyük Başarı
01.07.2026 12:08
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Samsun'da düzenlenen Yaza Merhaba Yüzme Şenliği'nde şehit polis Atakan Arslan'ın kızı Eylül Asel Arslan, 9 yaş kategorisinde 50 ve 100 metre serbestte il ikincisi, 50 metre kelebekte il yedincisi oldu. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü personeli de kendisini tribünden destekledi.

Samsun'da düzenlenen 7-8-9 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi "Yaza Merhaba" Yüzme Şenliği'nde yarışan şehit polis memuru Atakan Arslan'ın kızı Eylül Asel Arslan, elde ettiği derecelerle gurur kaynağı oldu.

Samsun Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 9 yaş kategorisinde mücadele eden Eylül Asel Arslan'ı desteklemek amacıyla Samsun İl Emniyet Müdürlüğü personeli de tribündeki yerini aldı.

Başarılı sporcu, 50 metre serbest ve 100 metre serbest yarışlarında il ikincisi olurken, 50 metre kelebek yarışında ise il yedincisi olarak önemli bir başarı elde etti.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, şehit polis memuru Atakan Arslan'ın emaneti Eylül Asel Arslan'ı tebrik edip, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Emniyet yetkilileri, "Şehidimizin emaneti, emanetimizdir" mesajını paylaştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Polisin Kızı Eylül Asel Arslan'dan Yüzme Şenliği'nde Büyük Başarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Polisin Kızı Eylül Asel Arslan'dan Yüzme Şenliği'nde Büyük Başarı - Son Dakika
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