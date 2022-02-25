Şehit Selman Çelik için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Şehit Selman Çelik için mevlit okutuldu

25.02.2022 16:09
Şehit Selman Çelik için mevlit okutuldu

Suriye'de gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Selman Çelik'in şahadetinin 5. yılı dolayısıyla ailesi tarafından mevlit okutuldu.

Suriye'de gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Selman Çelik'in şahadetinin 5. yılı dolayısıyla ailesi tarafından mevlit okutuldu.

Meydan Mahallesi Kakaç Camii'nde okutulan mevlit programına, Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kırbaç, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü İsmail Sayar, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, İl Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim, şehidin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kütahya İl Müftüsü Yardımcısı Tahsin Ekim tarafından Şehit Selman Çelik ve tüm şehitlerimiz için dua okundu.

Mevlit sonrasında Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Alim Işık, şehidin babası Süleyman Çelik ve ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler.

Uzman Çavuş Selman Çelik, 24 Şubat 2017 günü Suriye'nin Halep kentinin El Bab bölgesinde DEAŞ terör örgütünün yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu. - KÜTAHYA

Şehit Selman Çelik için mevlit okutuldu
Şehit Selman Çelik için mevlit okutuldu
Şehit Selman Çelik için mevlit okutuldu
Şehit Selman Çelik için mevlit okutuldu

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Uzman Çavuş, Kütahya, Suriye, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit Selman Çelik için mevlit okutuldu - Son Dakika


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