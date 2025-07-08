Şehit Uzman Çavuş Enver Yaman son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatında şehit olan Uzman Çavuş Enver Yaman, Niğde'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sürdürülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Niğdeli Uzman Çavuş Enver Yaman Niğde merkeze bağlı Edikli Kasabasında düzenlenen törenle son

Törene şehit Enver Yaman'ın eşi, çocukları ve annesi, babası ve kardeşlerinin yanı sıra, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Milletvekilleri Cevahir Uzkurt, Cumali İnce, Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, il protokolü, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Enver Yaman, kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığındaki şehitliğe defnedildi. - NİĞDE