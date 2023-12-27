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Şırnak'ta şehit ve gazi aileleri DEM Partisi'ne tepki gösterdi - Son Dakika
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Şırnak'ta şehit ve gazi aileleri DEM Partisi'ne tepki gösterdi

Şırnak'ta şehit ve gazi aileleri, DEM Parti'sinin kapısının önünde düzenledikleri basın toplantısıyla tepki gösterdi. Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, HDP/DEM Partisi'nin terör seviciliği yaparak milletin birliğine ve bütünlüğüne kastettiğini belirtti. Şehitlere rahmet, ailelere sabır ve yaralılara şifa dileğinde bulunuldu.

Şırnak\'ta şehit ve gazi aileleri DEM Partisi\'ne tepki gösterdi
27.12.2023 - 20:58,
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Şırnak'ta şehit ve gazi aileleri, düzenledikleri basın toplantısıyla DEM Parti'sinin kapısının önünde tepki gösterdi.

Uludere Caddesi'ndeki HDP/DEM Partisi binası önünde bir araya gelen Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri açıklamada bulunarak tepki gösterdi. Grup adına basın açıklaması yapan vakfın Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Osman Tatar, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

"Türkiye, şehitlerimizin haberi ile sarsılırken, yüreklerimiz yanarken, terör sevicisi batının çocukları hem bu millete hem bu vatana ihanet ediyor, aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya devam ediyor" diyen Tatar, tek amacı terör seviciliği yapmak, dağdaki hainlere kol kanat germek olan HDP/DEM Partisi'nin bu milletin değerlerine, insanına, birliğine ve bütünlüğüne kastetmeye devam ettiğini söyledi.

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın açıklamaların tepki gösteren Tatar, "Bizi Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Roman diye bölmek isteyen, bu milleti parçalamanın farklı yollarını arayan, hainlikte sınır tanımayanlar her dönem oldu. Biz kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi sadece bu terör örgütlerine değil, bütün dünyanın gözüne soktuk" dedi.

Tatar, Türk milletinin sahip olduğu yüce ruh var olduğu müddetçe milli birlik ve bütünlüğe kastedenlerin kirli emelleri asla ve asla gerçekleşmeyeceğini vurguladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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