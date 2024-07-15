Bayburt\'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

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15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün hain kalkışmasına karşı kazanılan demokrasi zaferinin 8. yılında, Bayburt'ta şehit ve gazi aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.

Bayburt'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Bayburt Valiliği tarafından Şehit Aileleri ve Gaziler onuruna yemek programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için dualar edildi.

Programda konuşma yapan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, şehit ailelerine sabır dileklerini iletti. Gazilere de yakınlarıyla birlikte hayırlı ömürler diledi.

Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, Belediye Başkanı, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Adem Ağırbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Selami Köksal, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - BAYBURT