Şehit ve gazi ailelerinden polise 'terör operasyonu' teşekkürü - Son Dakika
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Şehit ve gazi ailelerinden polise 'terör operasyonu' teşekkürü

12.06.2022 00:58
Şehit ve gazi ailelerinden polise 'terör operasyonu' teşekkürü

Afyonkarahisar'da PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgütün dağ kadrosuna mensup teröristi yakalayan polislere Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve yönetim kurulu üyeleri teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'da PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgütün dağ kadrosuna mensup teröristi yakalayan polislere Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve yönetim kurulu üyeleri teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette; şehit babaları ve gazileri ağırlayan İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, şehit aileleri ile gazilerin kendilerine edilen en kutsal emanetler olduğunu belirterek, her bir şehit ve gazinin kanının yerde kaldığını, intikamlarının alındığını ve yakalanan teröristlerin ise en ağız cezaya çarptırılacaklarına inandıklarını ifade etti.

Kentte yapılan takip ve operasyon sonucu yakalanan teröristle ilgili Temiz'e teşekkür eden Başkan Kumartaşlı, "Operasyonlarınızda emeği geçen şoförden, amire, müdüre kadar tümünün emeğine yüreğine sağlık. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, burnunuzu kanatmasın. İlimizde teröristlerin barınamayacaklarını bir kez daha gösterdiniz. Biz şehit babaları ve gaziler olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Gerekirse kanımızı ve canımızı dahi vermeye hazırız bu vatan için" dedi.

Temiz, yapılan operasyon hakkında ziyaretçilerine bilgiler vererek, Afyonkarahisar'da ne teröristlerin barındırılacağını ne de herhangi bir terör eylemine müsaade edilmeyeceğini, bunun için ekipleriyle birlikte gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Ziyaret sonunda Başkan Kumartaşlı, Temiz'e dernek teşekkür belgesi takdim etti. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, PKK, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit ve gazi ailelerinden polise 'terör operasyonu' teşekkürü - Son Dakika

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