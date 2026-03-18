Şehit ve gazi yakınlarının yaptığı el emeği tablolar sergilendi
Şehit ve gazi yakınlarının yaptığı el emeği tablolar sergilendi

18.03.2026 13:41  Güncelleme: 13:48
Sivas'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenenen törende şehit ve gazi yakınlarının hazırladığı sergi ilgi gördü.

Yukarı Tekke Garnizon Şehitliğindeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çelenk sunumu sonrası askeri manga tarafından şehitler anısına saygı atışı gerçekleştirildi. Şeref defterini imzalayan Vali Yılmaz Şimşek, şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Bugün 18 Mart aziz milletimizin bağımsızlık iradesinin, sarsılmaz inancının ve vatan sevgisinin tarihe altın harflerle yazıldığı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümüdür. Bugünü Türk milleti olarak büyük bir gurur ile idrar ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şüphesiz Çanakkale imkansızlıklar karşısında dahi esareti kabul etmeyen bir milleti vatanı ve mukaddesatı uğruna canını feda etmekten çekinmeyen kahramanların yazdığı eşsiz bir direniş destanıdır" dedi.

Vali Şimşek ve beraberindekiler ardından şehitliğe geçerek kabirlere karanfil bırakıp dua etti.

Törene Vali Şimşek, Garnizon Komutanı Zeynel Abidin Alptekin, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

"Şehit ve gazi yakınları sergi açtı"

Şehitlikteki program sonrası Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında şehit yakınları ve gazilerce hazırlanan rölyef tablo ve vitray sergisinin açılışı yapıldı. Sergiyi açan Vali Şimşek beraberindekilerle, eserleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Etkinlik kapsamında Kadı Burhanettin Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan Çanakkale konulu tiyatro gösterisi ilgiyle izlendi. - SİVAS

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı. 18.03.2026 15:03:54.
