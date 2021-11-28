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Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Muhtar, güven tazeledi - Son Dakika

Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Muhtar, güven tazeledi

28.11.2021 13:14
Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Muhtar, güven tazeledi

Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Albay Murat Cumhur Muhtar, olağan kongrede yeniden başkan seçildi.

Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Albay Murat Cumhur Muhtar, olağan kongrede yeniden başkan seçildi.

Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Seçime tek liste halinde giren Mevcut Başkan Gazi Albay Murat Cumhur Muhtar, yeniden başkanlığa seçildi.

Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Albay Murat Cumhur Muhtar, yönetim kurulu şu isimlerden oluştu, Feride Şermin Edeoğlu, Mustafa Tekkaş, Abdülkerim Hambaloğlu, Ekrem Baltacı, Mehmet Emin Kara, Uğur Mahmut Şener, Denetil kurulu üyeliklerine Abdulkadir Dellekoğlu, Deniz Öz ile Ali Çelik seçildi. - KİLİS

Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Muhtar, güven tazeledi
Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Muhtar, güven tazeledi
Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Muhtar, güven tazeledi

Muhtar, Şehit, Kilis, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Muhtar, güven tazeledi - Son Dakika


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