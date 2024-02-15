Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel merkezinden gelen misafirler ve Erzurum'daki şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya geldiler.
Ankara'dan gelen şehit yakınları ve gazilerle Vakfın Erzurum'daki temsilcileriyle tanışma imkanı bulduklarını ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, "Bu Vatan Kimin" şiirinin dizelerini okuyarak bu vatanın asıl sahibinin şehitler ve gaziler olduğunu vurguladı.
Vali Mustafa Çiftçi konuşmasının devamında şehit ailelerini ve gazileri milletin en kıymetli emaneti olarak gördüklerini ifade etti.
Yemek bitiminde doğum günü olan İç Güvenlik Gazisi Ebubekir Durmuş için pasta kesim merasimi yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı ve Ankara Milletvekili Dr. Ömer İleri'nin, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar'ın ve Ankara'dan gelen şehit yakınları ve gazilerin katıldığı yemeğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir katılımlarıyla ev sahipliği yaptı. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum'da Şehit Yakınları ve Gazilerle Buluştu - Son Dakika
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