Ordu'da şehit yakınları ve gazilerin filografi sergisi - Son Dakika
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Ordu'da şehit yakınları ve gazilerin filografi sergisi

Ordu\'da şehit yakınları ve gazilerin filografi sergisi
15.06.2026 18:05  Güncelleme: 18:23
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Ordu'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Sanata Teşvik, Sanatla Yaşam Projesi' kapsamında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının hazırladığı el sanatları sergisi düzenlendi. Filografi kursunda 126 saat eğitim alan kursiyerlerin eserleri sergilenirken, ürünler derneğe katkı için satışa sunuldu.

Ordu'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen "Sanata Teşvik, Sanatla Yaşam Projesi" kapsamında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının hazırladığı el sanatları sergisi açıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesi'nde düzenlenen sergide, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen ve 126 saat süren Filografi Kursu'na katılan kursiyerlerin eserleri beğeniye sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında Ordu Valiliği öncülüğünde, Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Altınordu Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle dernek bünyesinde filografi kursu açıldığını söyledi. Kurs süresince şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının el emeği ve göz nuruyla hazırladığı eserlerin sergilendiğini belirten Korkmaz, ürünlerin derneğe katkı sağlamak amacıyla satışa sunulduğunu ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.

Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünden faydalanmayı amaçlayan proje kapsamında düzenlenen sergide, katılımcıların kendilerini ifade etmeleri, yeteneklerini geliştirmeleri ve özgüvenlerini artırmalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezen Ordu Valisi Muammer Erol, kursiyerlerin hazırladığı eserleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Erol, projede emeği geçen kursiyerlere ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Programa Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Baro Başkanı Birsen Uçar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Askerlik Şube Başkanı Teğmen Mehmet Kazazlı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz, daire müdürleri ve davetliler katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sivil Toplum, Sanat, Yerel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da şehit yakınları ve gazilerin filografi sergisi - Son Dakika

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