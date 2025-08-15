Şehit Mahsun Yeşildemir Anısına Kütüphane Açıldı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in ismi, köyünde açılan kütüphanede yaşatılacak.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Şehit Mahsun Yeşildemir'in aziz hatırasını yaşatmak amacıyla Adilcevaz ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde şehidin anısına yapılan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından, şehidin mezarında dua edildi ve düzenlenen taziye programında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler rahmet ve minnetle yad edildi.

Açılışa Vali Karakaya, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Adilcevaz Belediye Başkanı Av. Abdullah Akbaba, şehidin ailesi, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS