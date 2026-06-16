Şehit Yunus Çelebi Erzurum'da Dualarla Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit Yunus Çelebi Erzurum'da Dualarla Anıldı

Şehit Yunus Çelebi Erzurum\'da Dualarla Anıldı
16.06.2026 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2018 yılında Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Erzurumlu kahraman Yunus Çelebi, şehadetinin yıl dönümünde memleketi Erzurum'da dualarla yad edildi.

2018 yılında Şırnak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Erzurumlu kahraman Yunus Çelebi, şehadetinin yıl dönümünde memleketi Erzurum'da dualarla yad edildi.

Şehit Yunus Çelebi için Solakzade Camii'nde geniş katılımlı bir Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canını feda eden aziz şehit için düzenlenen anma programına çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehit Yunus Çelebi'nin ruhuna Mevlid-i Şerif okunarak dualar gönderildi. Programın sonunda cemaate hitap eden İl Müftüsü Yaşar Çapçı, duygu dolu bir kapanış duası yaptı. Müftü Çapçı duasında, başta Yunus Çelebi olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, hayatta olan gazilere de sağlık, afiyet ve uzun ömürler temennisinde bulundu.

Cami çıkışında vatandaşlar, aziz şehidin ailesine taziyelerini ve minnet duygularını iletti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzurum, Şırnak, Çelebi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Yunus Çelebi Erzurum'da Dualarla Anıldı - Son Dakika

Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir
Brezilya’da skandal Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı Brezilya'da skandal! Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı
Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar Apartmanda yaşarken villaya taşınmış Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar! Apartmanda yaşarken villaya taşınmış
Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı
Dünyadan ABD ve İran mutabakatına destek yağdı: Bölgesel barış için tarihi adım Dünyadan ABD ve İran mutabakatına destek yağdı: Bölgesel barış için tarihi adım
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

15:12
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
14:50
Montella’dan Paraguay öncesi radikal karar İki yıldız kulübeye çekiliyor
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor
14:42
Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump’ın dedikodusunu yaparken yakalandı
Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı
14:41
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı’yı çılgına çevirdi
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
11:33
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 15:16:52. #7.12#
SON DAKİKA: Şehit Yunus Çelebi Erzurum'da Dualarla Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.