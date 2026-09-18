Şehit Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa’nın adı kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa’nın adı kütüphanede yaşatılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şehit Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa’nın adı kütüphanede yaşatılacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde’de şehit Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa’nın öğretmeni Selma Arıcı tarafından yazılan mektupla başlayan girişim, anlamlı bir kütüphane projesine dönüştü.

Niğde'de şehit Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa'nın öğretmeni Selma Arıcı tarafından yazılan mektupla başlayan girişim, anlamlı bir kütüphane projesine dönüştü. Şehidin adını taşıyan kütüphane, Yunus Emre Anadolu Lisesinde törenle hizmete açıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünün katkıları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetiminin iş birliğiyle hazırlanan Şehit Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa Kütüphanesi, öğrencileri kitaplarla buluştururken şehidin hatırasını da gelecek nesillere taşıyacak. Açılış programına Niğde Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakcı, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Taşpınar, şehidin ailesi ve öğretmenleri, öğrenciler, akademisyenler ile davetliler katıldı. Kütüphanenin açılış kurdelesi protokol üyeleri ve şehidin ailesi tarafından kesildi. Ardından şehit Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa ile tüm şehitlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakcı, bir şehrin geleceğine yapılabilecek en güçlü yatırımın iyi yetişmiş nesiller olduğunu belirterek, "Bir milletin gücü, geçmişini unutmadan geleceğini kurabilmesidir. Kahramanlarımızın isimlerini böylesine anlamlı çalışmalarda yaşatmak, gençlerimize bırakacağımız güçlü bir tarihi miras ve aynı zamanda sorumluluktur. Şehidimizin adının gençlerimizin geleceğe hazırlanacağı bir mekanda yaşaması, vefanın nesilden nesile aktarılmasının çok kıymetli bir ifadesidir" dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise üniversitelerin bulundukları şehirlerin sorunlarına çözüm üreten ve kentin değerlerine sahip çıkan kurumlar olması gerektiğini söyledi. Üniversitenin toplumsal katkı çalışmaları kapsamında okullarda kütüphane, akıl ve zeka oyunları sınıfları ile tilavet sınıfları oluşturduklarını aktaran Rektör Uslu, "İsminde şehit adı bulunan tek üniversiteyiz. Bu nedenle toplumsal katkı çalışmalarımızda şehitlerimizin isimlerini eğitim alanlarında yaşatmaya önem veriyoruz. Niğdeli şehidimiz Yiğitcan Çiğa adına açtığımız kütüphane, okullarda oluşturduğumuz 27'nci eğitim alanı oldu. Öğrencilerimiz burada hem bilgi birikimlerini artıracak hem de manevi gelişimlerini sürdürecek" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek de öğrencileri okuyan, yazan, düşünen ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Amacımız çocuklarımızı kitaplarla buluşturmak, kitapların onlara yol arkadaşı olmasını sağlamak ve önlerinde yeni kapılar açmaktır. Şehidimizin adını taşıyan bu yeni nesil kütüphane, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlandı" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Taşpınar ise şehit Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa'nın adını kütüphaneye vermenin hem onurunu hem de sorumluluğunu taşıdıklarını belirterek projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Öğretmeninin mektubu projeye öncülük etti

Kütüphane projesinin başlamasında, şehidin öğretmeni Selma Arıcı'nın yazdığı mektup önemli rol oynadı. Dinlediği bir radyo programından etkilenerek kitap bağışı ve kütüphane kurulması yönündeki düşüncelerini mektupla ileten Arıcı'nın girişiminin ardından proje için çalışmalar başlatıldı. Şehit öğrencisini anlatırken duygusal anlar yaşayan Arıcı, "Yiğitcan hem çok çalışkan hem de çok terbiyeli bir öğrencimdi. Şehit olduğu zaman iki ay kendime gelemedim. Öğrencilerinize emek veriyor, onları bir anne gibi yetiştiriyorsunuz. Yıllardır kitap bağışında bulunmak ve bir kütüphaneye destek olmak istiyordum. Dinlediğim röportajın ardından bir mektup yazdım ve süreç böyle başladı" dedi.

Kendi kitaplarını da kütüphaneye bağışladığını belirten Arıcı, "Toros Koleji de 6 koli kitap gönderdi. Kütüphanedeki kitapların tamamı Mersin'den geldi. Yiğitcan'ın adının burada yaşatılacak olmasından dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
PiyadeNiğdeYerelSon Dakika

Çifteler’de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında Çifteler'de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı! Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında
Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz’e uğurlanıyor Faz-2’de ilk gaz yıl sonunda yakılacak Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz'e uğurlanıyor! Faz-2'de ilk gaz yıl sonunda yakılacak
Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli
Hande Erçel reklam için sarışın oldu Kazancı dudak uçuklattı Hande Erçel reklam için sarışın oldu! Kazancı dudak uçuklattı
Trump açıkladı Polonya’ya ABD üssü kurulacak Trump açıkladı! Polonya'ya ABD üssü kurulacak
Bakan Çiftçi’den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim
17:55
İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
İBB davasında ek iddianame: 29 kişi hakkında ceza talep edildi
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 5 isim adliyeye sevk edildi
17:31
Altında rüzgar tersine döndü
Altında rüzgar tersine döndü
17:17
İstanbul Havalimanı’nın 4. pistinden ilk uçak havalandı İşte Erdoğan’ın kalkış iznini verdiği anlar
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar
16:49
Montella’dan sürpriz karar Milli Takım’da iki yıldızın kalemi kırıldı
Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı
16:40
Yurttan kaçan kızlara istismar Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Yurttan kaçan kızlara istismar! Olayın merkezinde 2 farklı ilimiz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 18:28:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Şehit Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa’nın adı kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement