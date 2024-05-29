Şehitkamil Belediyesi Aile Merkezleri Rölyef Sergisi Sanatseverlerin Beğenisine Sunuldu

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Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerinde eğitim gören kadınlar, büyük bir başarıya imza atarak 250 eserden oluşan Aile Merkezleri Rölyef Sergisi'ni sanatseverlerin beğenisine sundu. Sergi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Şehitkamil Sanat Merkezi içerisindeki Şehitkamil Sanat Galerisi'nde gerçekleşen serginin açılışı yoğun bir katılımla yapıldı. Aile merkezlerinde eğitim gören kadınlar, aldıkları eğitim sayesinde becerilerini geliştirerek birbirinden güzel eserler ortaya koydu.

Bülbülzade Aile Merkezi ve Hanımlar Lokali Aile Merkezi'nde el beceri kursunda eğitim gören 80 kursiyer, alüminyum folyo ve rölyef teknikleriyle 250 eser üretti. Bu eserler, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Eserlerin her biri, kadınların el emeği ve göz nurunu yansıtıyor.

"Daha fazla kişi, daha çok beceri"

Serginin açılışı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Arkın Bereketoğlu tarafından gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında, Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz'ın sevgi, saygı ve selamlarını ileten Bereketoğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak yeni dönemde, yeni kursiyerlerimiz ve çalışmalarımızla sizlerle olacağız. Kursiyer sayımızı, kurs çeşitliliğimizi artırarak daha fazla kişiye ulaşmayı ve daha çok beceri kazandırmayı hedefliyoruz. Bu becerileri ürün haline getirerek ev hanımlarımıza ve genç kızlarımıza hem eğitici hem öğretici hem de gelir kaynağı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte emeği geçen ve katkı veren Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize de ortaya koydukları bu başarılı eserlerden dolayı içtenlikle teşekkür ediyoruz" dedi.

Açılış törenine katılan birçok sanatsever, sergilenen eserleri dikkatle inceleyerek kadınların emeğini takdir etti. Kursiyerler, sergi boyunca ziyaretçilerle sohbet ederek yaptıkları eserler hakkında bilgi verdi ve deneyimlerini paylaştılar. Sergi, sanatseverlere görsel bir şölen sunarken, kursiyerler için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu. - GAZİANTEP