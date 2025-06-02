Şehitkamil Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Şehitkamil Belediyesi Haziran ayı Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi Yusuf Açıkgöz Başkanlığında yapıldı.

Şehitkamil Belediyesi Haziran ayı Meclis Toplantısı'nın 1. Birleşimi gerçekleşti. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde Belediye Başkan Vekili Yusuf Açıkgöz başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki 14 madde görüşüldü. Gündem maddelerinin 8'i için komisyona ek süre verilirken, 3 madde İmar Komisyonu'na, 2 madde Plan ve Bütçe Komisyonu'na, 1 madde ise oy birliği ile Tarife Komisyonu'na sevk edildi. Meclis Başkanlığı tarafından gündem dışı 1 madde de oy birliği ile gündeme alınarak, Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

Açıkgöz, Haziran ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimi'nin 04.06.2025 Çarşamba günü saat 16.00'da yapılacağını bildirerek, oturumu sonlandırdı. - GAZİANTEP