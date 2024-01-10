 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şehitkamil Belediyesi İş Yeri Ruhsatlarını Ücretsiz Yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi

Şehitkamil Belediyesi İş Yeri Ruhsatlarını Ücretsiz Yeniledi

Şehitkamil Belediyesi, adres değişikliğine bağlı iş yeri sahiplerinin vermek zorunda oldukları ruhsat yenileme ücretini tahsil etmeden işyeri ruhsatlarını yeniledi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni iş yeri ruhsatlarını iş yeri sahiplerine elden teslim etti. Esnafa ve iş yeri sahiplerine yönelik çok sayıda kolaylık sağlayan Şehitkamil Belediyesi, son olarak işyeri ruhsatlarında belge yenileme ücreti ile ilgili kolaylık sağladı.

Şehitkamil Belediyesi İş Yeri Ruhsatlarını Ücretsiz Yeniledi
10.01.2024 - 15:06,
Abone Ol

Şehitkamil Belediyesi, adres değişikliğine bağlı iş yeri sahiplerinin vermek zorunda oldukları ruhsat yenileme ücretini tahsil etmeden işyeri ruhsatlarını yeniledi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni iş yeri ruhsatlarını iş yeri sahiplerine elden teslim etti.

Esnafa ve iş yeri sahiplerine yönelik çok sayıda kolaylık sağlayan Şehitkamil Belediyesi, son olarak işyeri ruhsatlarında belge yenileme ücreti ile ilgili kolaylık sağladı. Aydınlar Mahallesi'nin Sanayi Mahallesi'ne bağlanmasıyla birlikte adres değişikliği işlemine bağlı olarak iş yeri sahibi tarafından ödenme zorunluluğu olan ruhsat yenileme ücreti, ücretsiz olarak yenilendi. Gaziantep Oto Center'da hizmet veren esnafı ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yenilenen iş yeri ruhsatlarını çerçeveli bir biçimde hak sahiplerine teslim etti.

" Türkiye'de örnek bir uygulama yaptık"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Yeni düzenlemeyle ilgili olarak belki de Türkiye'de örnek bir uygulama yaptık. Tabii ilçemizin birkaç bölgesinde adres değişikliği söz konusu oldu. Bununla ilgili vatandaşın bizim ayağımıza gelmesinden daha ziyade, bizim vatandaşımıza hizmet götürmek noktasında ekip arkadaşlarımızla birlikte almış olduğumuz karar çerçevesinde, ruhsatlarındaki adresler düzenlenerek takdim ediliyor. Tabii burası site olduğu için öncelikli olarak buradan başladık ama diğer noktalardaki tüm esnaf arkadaşlarımızın da bu şekilde adres değişikliğinden kaynaklanan ruhsat değişikliğini, herhangi bir muameleye tabi tutmadan, harç yatırma, dilekçe yazma gibi git gel meselesi olmadan vatandaşın ayağına götürülecek şekilde bir uygulama yaptık. Bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile de yapmış olduğumuz bir görüşme çerçevesinde, Ticaret Odası Başkanımız da şu anda ilgileniyor, şirket olan arkadaşlarımızın da aynı zamanda ticaret sicilinde de adres değişiklikleri söz konusu biliyorsunuz. Bununla ilgili de harçtan muafiyet noktasında bir çalışma yapılıyor. Büyük bir ihtimalle o da en kısa sürede çözülecek. Tabii şimdi bu adres değişikliğinin sebebini de soracaksınız? Öyle mahallelerimiz var ki 40 binin üzerinde nüfuslu, öyle mahallelerimiz var ki bin 500 nüfuslu. Bunların sevk ve idaresiyle ilgili olarak Gaziantep ölçeğinde belirli bir rakama gelmesi ortalama 15 bini baz alacak şekilde bir düzenlemeydi. Özellikle bu bölgede de Aydınlar olarak geçen bu bölgede bilindiği üzere Aydınlar Mahallesi zaten kentsel dönüşüme girince hemen hemen nüfus sıfıra indi. Daha önce de Sanayi Mahallesi'ndeki yapılan kentsel düzenlemeyle birlikte Sanayi Mahallesi'ndeki ikamet kalktı. Ağırlıklı olarak küçük sanayiye yönelik oldu. Fakat bu bölgenin mutlak suretteki adrese dayalı bilgi sistemi içerisinde mahalle olması gerekliliği söz konusu olunca, bu ismin özellikle işimizle de doğru orantılı olarak Aydınlar bölgesinin de tamamı sanayiye yönelik olarak bir altlık olması münasebetiyle isminin Sanayi Mahallesi olmasındaki özellik o oldu. Ben, emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şehitkamil, TRT Tabii, Gaziantep, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitkamil Belediyesi İş Yeri Ruhsatlarını Ücretsiz Yeniledi - Son Dakika


15:02
Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil
14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21
Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11
Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49
Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza

Son Dakika
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49 Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48 Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 16:01:16. #1.11#
SON DAKİKA: Şehitkamil Belediyesi İş Yeri Ruhsatlarını Ücretsiz Yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement