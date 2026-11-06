Şehitkamil Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı tamamlandı - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı tamamlandı

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Şehitkamil Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı tamamlandı
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Şehitkamil Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısının 2’nci birleşimi Hakan Aslansoy başkanlığında gerçekleşti.

Şehitkamil Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısının 2'nci birleşimi Hakan Aslansoy başkanlığında gerçekleşti.

Şehitkamil Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısının 2'nci birleşimi gerçekleşti. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde Başkan Vekili Hakan Aslansoy başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki 13 madde görüşüldü. Komisyon raporları okunan gündem maddelerinden 6'sı oy birliği, 7'si ise oy çokluğu ile kabul edildi.

Aslansoy, Aralık ayı meclis toplantısı 1'inci birleşiminin 01.12.2026 Salı günü saat 16.00'da yapılacağını bildirerek, oturumu sonlandırdı.

Kaynak: İHA
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