Şehitkamil'de Sosyal Tesislerde Yeni Dönem - Son Dakika
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Şehitkamil'de Sosyal Tesislerde Yeni Dönem

Şehitkamil\'de Sosyal Tesislerde Yeni Dönem

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediye bağlı sosyal tesislerde yeni bir dönem başlattı.

29.12.2024 16:03  Güncelleme: 16:04
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediye bağlı sosyal tesislerde yeni bir dönem başlattı. Yılmaz, tesislerde artık dileyen herkes için kız isteme, söz, nişan gibi organizasyonların da düzenleneceğini belirterek, "Bu tesisler halkın parasıyla yapıldı. İhtiyaç duyulan her alanda yine halkımızın hizmetinde olacak" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, başlattığı yeni uygulama ile bir kez daha halkın takdirini kazandı. Başkan Yılmaz, taziye evi ve çeşitli kursların düzenlendiği sosyal tesislerin artık ihtiyaç duyulan özel günlerde de vatandaşların hizmetinde olacağını müjdeledi.

"Halkımız zorlu bir geçim mücadelesi içerisinde"

Yılmaz, gün geçtikçe daha da kötüleşen ekonomik sıkıntıların alım gücünü zayıflattığını söyledi. Şehitkamil Belediyesi olarak sorunlara imkanlar ölçüsünde çözümler ürettiklerini söyleyen Yılmaz, "Halkımız maalesef geçim sıkıntısıyla zorlu bir mücadele içerisinde. Bir taraftan anne babalarımız evinde sıcak bir çorba pişirebilmenin mücadelesini verirken, bir taraftan evlilik çağına gelmiş çocukları için artık bir düğün bile yapamaz duruma geldi" dedi.

"Sosyal tesislerde yeni dönem başladı"

Artık yuva kurmanın oldukça zor olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bir anne baba çocuğunu evlendirmek istese söz, nişan, düğün, altı, beyaz eşya, mobilya derken 1 milyon lirayı gözden çıkarmak zorunda kaldı. Maalesef ekonomik şartlar da buna elverişli değil. Biz de bu konuda imkanlar çerçevesinde üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Evlilik masraflarını bir nebze azaltmak amacıyla sosyal tesislerimizde yeni bir dönem başlattık" şeklinde konuştu.

"Halkımızın yükünü hafifleteceğiz"

Sosyal tesisleri bundan sonra kız isteme, söz, nişan gibi organizasyonlarda vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirten Yılmaz, "Bundan sonra ihtiyaç duyan her vatandaşımızı sosyal tesislerimizde kız isteme, söz ve nişan gibi organizasyonları ücretsiz bir şekilde yapabilecek. İstiyoruz ki vatandaşlarımız en mutlu günlerinde karamsarlığa kapılmasın. Geleceğe mutlu ve huzurlu bir şekilde bakabilsin. Halkımızın yükünü bir nebze dahi olsa hafifletebilirsek, bundan büyük mutluluk duyarız" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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