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Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan giyim kursu kadınlara üretim ve ekonomik destek sağlıyor - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan giyim kursu kadınlara üretim ve ekonomik destek sağlıyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından Çamlıtepe Aile Merkezi'nde açılan giyim kursunda öğrenim gören kadınlar, ihtiyaç duydukları kıyafetleri dikerek hem kendilerine hem de çocuklarına destek oluyor. Kadınlar, kurs sonrasında ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunabiliyorlar. Şehitkamil Belediyesi, kadınları üretmeye teşvik etmek amacıyla birçok proje uygulamaya devam ediyor.

Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan giyim kursu kadınlara üretim ve ekonomik destek sağlıyor
02.01.2024 - 13:51,
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Şehitkamil Belediyesi tarafından Çamlıtepe Aile Merkezi'nde açılan giyim kursundan yararlanan kadınlar, öğrendikleri bilgiler sayesinde ihtiyaç duydukları kıyafetleri dikerek hem kendilerine hem de çocuklarının ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hayalini kurdukları tasarımlara hayat veren kadınlar, istemeleri durumunda ürettikleri ürünleri satarak, aile ekonomisine katkı da sağlayabiliyorlar.

Kadınların geleceğe daha güvenle bakabilmeleri ve hayatı daha renkli yaşamaları için birçok proje uygulayan Şehitkamil Belediyesi, açtığı kurslarla kadınları üretmeye teşvik etmeyi sürdürüyor. Kadınların yeni deneyimler yaşamasına zemin oluşturan Şehitkamil Belediyesi, stres ve sıkıntıdan uzak, keyifli anların yaşandığı aile merkezlerinin kapılarını tüm yıl boyunca kadınlar için açık tutuyor. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çamlıtepe Aile Merkezi'ndeki giyim kursundan faydalanan kadınlar, kursta; etek, gömlek, pantolon, ceket gibi kıyafetlerin yanı sıra çocuk elbiselerinin de dikimini başarıyla gerçekleştiriyor. Kadınlar, ayrıca eski kıyafetlerin de onarımını yaparak kullanım süresini uzatıyorlar. Sağlanan imkanların memnuniyet verici olduğunu dile getiren kadınlar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

Kursiyerlerimiz, aile ekonomisine katkı sağlayabiliyorlar

Kursa ilişkin bilgi veren Çamlıtepe Aile Merkezi Giyim Kursu Öğretmeni İrem Ceylan, "Şehitkamil Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün iş birliği çerçevesinde Çamlıtepe Aile Merkezi'nde kadınlarımıza yönelik giyim kursu açtık. 50 kursiyerimize eğitim veriyoruz. Burada Kursiyerlerimize giyim üzerine haftanın 5 günü eğitim veriyoruz. Kursiyerlerimiz, burada hem kendileri için hem de çocukları için etek, gömlek, pantolon ve benzeri kadın ve çocuklarımızın ihtiyacı olan kıyafetler dikiyorlar. Bunun yanı sıra kursiyerlerimiz, almış oldukları sipariş üzerine de kıyafet dikip satarak, aile ekonomisine katkı da sağlayabiliyorlar. Kursiyerlerimiz, eğitimlerin yanı sıra çok iyi arkadaşlık ortamı kuruyorlar, birbirlerinin sorunlarına ortak olmaya çalışıyorlar ve gerçekten samimi bir ortamda eğitim alıyorlar. Bu olanağı bizlere sağlayan Şehitkamil Belediyemize ve Halk Eğitim Müdürlüğümüze kursiyerlerim adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bu kursun bizlere çok faydası oluyor"

Hem kendisi hem de çocukları için kıyafet diktiğini kaydeden kursiyer Neslihan Özsel, "Çamlıtepe Aile Merkezinde açılan da giyim kursun geliyorum. Burada hocamız nezaretinde giyim üzerine eğitimler alıyorum. Burada hem kendim için hem de çocuklarım için çeşitli kıyafetler dikiyorum. Bunun yanı sıra sipariş alıyorum ve diktiğim elbiseyi satarak aile ekonomime de katkı sağlıyorum. Burada eğitimlerin yanı sıra arkadaşlık ortamımızda çok güzel, diğer kursiyer arkadaşlarımızla birbirimize her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerçekten bu kursun bizlere çok faydası oluyor. Bundan dolayı da hem Şehitkamil Belediyemize hem de buradaki hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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