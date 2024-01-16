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Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü işletmelere tarife ve fiyat listesi denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü işletmelere tarife ve fiyat listesi denetimi gerçekleştirdi

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde hizmet sunan işletmelere yönelik tarife ve fiyat listesi denetimi gerçekleştirdi. Tüketicilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde tarife ve fiyat listelerine yer verilmesi zorunlu hale getirildi. Denetimler, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması hedefiyle yapıldı ve memnuniyetle karşılandı.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü işletmelere tarife ve fiyat listesi denetimi gerçekleştirdi
16.01.2024 - 12:15,
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Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde hizmet sunan işletmelere yönelik tarife ve fiyat listesi denetimi gerçekleştirildi.

Tüketicilerin, henüz iş yerine giriş yapmadan mal veya hizmete ilişkin bilgi sahibi olmalarının sağlanması amacıyla yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde kapı girişleri önünde tarife ve fiyat listelerine yer verilmesi zorunlu oldu.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerinin yanı sıra ilçe genelinde lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde tarife ve fiyat listesi denetimi yaptı. Zabıta ekipleri, rutin denetimlerin yanı sıra vatandaşların şikayetleri üzerine de denetimler de gerçekleştirdi.

Tüketicilerin, tarife ve fiyat listelerini inceleyip fiyat bilgilerinin dahilinde malın veya hizmetin satın alınıp alınmaması kararına doğrudan etki etmesi sebebiyle tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması hedefiyle başlatılan uygulama kapsamında yapılan denetimler, memnuniyetle karşılandı.

"Yapılan bu tür denetimlerden memnunuz"

Denetimlere ilişkin konuşan işletmeci Samet Demirbilek, "Yeni çıkan düzenlemeyle birlikte iş yerlerinde zorunlu hale getirilen fiyat listesi uygulamasını, işletme olarak hemen faaliyete geçirdik. İş yerimizin girişine ve müşterilerimizin rahatlıkla görebileceği belirli yerlere güncel fiyat tarifelerimizi astık. Bunun yanında da masalarda QR kod okumalı güncel fiyat tarifelerimizi bulunduruyoruz. Tüm ürünlerimiz, şu an güncel bir şekilde masalarda bulunuyor. Her türlü kolaylığı müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Bugün de Şehitkamil Belediyemize bağlı zabıta ekipleri geldiler ve denetimlerde bulundular. Onun dışında zaten sık sık bu tür hijyen, temizlik ve bakım konusunda da zabıta ekiplerimiz zaten düzenli bir şekilde denetimlerini sürdürüyorlar. Yapılan bu tür denetimlerden memnunuz. Hem bizim daha iyi hizmet sunmamız açısından hem de müşterilerimizin güveni açısından bu tür denetimleri olumlu buluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu tür denetimler sık sık yapılıyor"

İşletmecisi Mürsel Turan ise, "Yeni çıkan uygulamaya göre fiyat tarifelerinin asılması lazımmış. Biz de işletme olarak yeni çıkan uygulamayla birlikte güncel fiyat tarifelerini astık. Bunun yanında masalarda da fiyat listelerimiz mevcut. İşletme olarak her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Müşterilerimize her türlü kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz. Bugün de zabıta ekiplerimiz geldiler ve denetimlerini yaptılar. Zaten bu tür denetimler sık sık yapılıyor. Yapılan denetimlerden de memnunuz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü işletmelere tarife ve fiyat listesi denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika
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