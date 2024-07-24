Şehitkamil Belediyesi Muharrem Ayı'nda Aşure İkramı Yapıyor - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi Muharrem Ayı'nda Aşure İkramı Yapıyor

Şehitkamil Belediyesi Muharrem Ayı\'nda Aşure İkramı Yapıyor

Şehitkamil Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla ilçenin farklı mahallelerinde geleneksel aşure ikramı düzenliyor. Bugüne kadar birçok mahallede yapılan etkinliklere katılan vatandaşlar, aşure ikramıyla bir araya gelerek komşularıyla sohbet etme imkanı buldu ve bu lezzeti tadını çıkardı. 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü dört farklı noktada aşure ikramı yapılacak.

24.07.2024 11:57  Güncelleme: 11:58
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Şehitkamil Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla toplumsal dayanışmayı pekiştirmek ve paylaşma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla ilçenin farklı mahallelerinde geleneksel aşure ikramında bulunuyor.

Bugüne kadar; 29 Ekim, Göllüce, Çıksorut, Umut, 8 Şubat, Kayaönü, Pirsultan ve Selimiye Mahallesi'nde aşure ikramları yapıldı. Bu mahallelerde düzenlenen etkinliklere katılan vatandaşlar, aşure ikramı sayesinde bir araya gelerek hem komşularıyla sohbet etme imkanı buldu hem de bu geleneksel lezzetin tadını çıkardı.

24 Temmuz 2024 Çarşamba günü dört farklı noktada aşure ikramı yapılacak. Bu kapsamda; Eydibaba Mahallesi Bosna Hersek Parkı içerisinde, Hacıbaba Mahallesi eski Köylü Garajı yanında, Karşıyaka Mahallesi eski Kocatepe Mahalle Muhtarlığı önünde ve Eyüpsultan Mahallesi Eşref Bitlis Parkı önünde vatandaşlar aşure ikramından faydalanabilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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