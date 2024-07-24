Şehitkamil Belediyesi Muharrem Ayı\'nda Aşure İkramı Yapıyor

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Şehitkamil Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla toplumsal dayanışmayı pekiştirmek ve paylaşma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla ilçenin farklı mahallelerinde geleneksel aşure ikramında bulunuyor.

Bugüne kadar; 29 Ekim, Göllüce, Çıksorut, Umut, 8 Şubat, Kayaönü, Pirsultan ve Selimiye Mahallesi'nde aşure ikramları yapıldı. Bu mahallelerde düzenlenen etkinliklere katılan vatandaşlar, aşure ikramı sayesinde bir araya gelerek hem komşularıyla sohbet etme imkanı buldu hem de bu geleneksel lezzetin tadını çıkardı.

24 Temmuz 2024 Çarşamba günü dört farklı noktada aşure ikramı yapılacak. Bu kapsamda; Eydibaba Mahallesi Bosna Hersek Parkı içerisinde, Hacıbaba Mahallesi eski Köylü Garajı yanında, Karşıyaka Mahallesi eski Kocatepe Mahalle Muhtarlığı önünde ve Eyüpsultan Mahallesi Eşref Bitlis Parkı önünde vatandaşlar aşure ikramından faydalanabilecek. - GAZİANTEP