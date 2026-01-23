Şehitkamil\'de camiler ibadete hazır

Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için sahada teyakkuz halinde olan belediye ekipleri, cuma namazı öncesinde camilerde kapsamlı kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Özellikle ibadetlerini yerine getirmek üzere camilere gelen vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına harekete geçen ekipler, cami girişleri, avlular ve çevresindeki yaya yollarında biriken karları temizledi. Aynı zamanda kayganlığa karşı tuzlama çalışmaları da yapılarak güvenli geçiş sağlandı. Yapılan çalışmalarla camilere ulaşım kolaylaştırılırken, vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadetlerini gerçekleştirmesi hedeflendi.

Temizleme çalışmaları ilçe genelinde sürüyor

Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yalnızca camilerle sınırlı kalmayarak ilçe genelinde ana arterler, ara sokaklar, yaya yolları, okul çevreleri ve kamu binalarında da kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle hastane çevreleri ve yoğun kullanılan güzergahlarda çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Cami girişleri temizlendi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kar yağışının etkisini sürdürdüğü süre boyunca ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre görev başında olacağını belirterek, vatandaşlardan da buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Yılmaz, "Hemşehrilerimizin güvenliği ve günlük yaşamın aksamaması için tüm imkanlarımızla sahadayız. İbadetlerini huzur içinde yerine getirmeleri için cuma namazı öncesi camilerimizde gerekli tüm önlemleri aldık" dedi. - GAZİANTEP