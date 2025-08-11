Şehitkamil\'de çocuklar yaz tatilini verimli geçiriyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini verimli değerlendirmesi amacıyla sanat, bilim ve tarım alanlarında zengin içerikli akademi programları düzenlendi. Açılan yaz kurslarıyla çocuklar ilgi duydukları alanda hem öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın çocuklar ve gençler için yaz tatilini öğrenerek verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla başlattığı program yoğun ilgi gördü. Katılımcıları sanat, bilim ve tarımla buluşturan program yaz boyunca devam edecek.

11 ayrı branşta sanat eğitimi devam ediyor

Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi ve Şehitkamil Sanat Merkezi'nde 11 ayrı branşta düzenlenen eğitim programı ile çocuklar hayal ettiği enstrümanı usta öğretmenler tarafından öğreniyor. Piyano, gitar, keman, ud, tambur, temel resim, karakalem, yağlı boya ve ebru branşlarında verilen eğitimlere 3 bin 44 kişi katıldı. Katılımcılar, eğitimlerde sanatla tanışma, yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatı buluyor. Sanat eğitmenleri eşliğinde yapılan uygulamalı derslerle öğrenciler hem bireysel hem de grup çalışmalarıyla sanata yöneliyor.

Çocuklar, Agro park'ta tarımla tanışıyor

Tarım meraklısı çocuklar ve gençler için ise Agro Park'ta uygulamalı tarım eğitimleri düzenleniyor. 20 seansta 2 bin 707 kişinin katıldığı programda, toprakla buluşan çocuklar, bitki yetiştirmenin inceliklerini öğrenerek doğayla daha güçlü bir bağ kuruyor. Şehitkamil'in örnek projelerinden biri olan Agro Park bünyesinde düzenlenen Tarım Akademisi ve Agro Park gezileri, çocuklara doğayla iç içe bir eğitim ortamı sunuyor. Tarımsal üretim süreçlerini yakından tanıyan çocuklar, hem doğayı keşfediyor hem de üretim bilinci kazanıyor.

Bilimle geleceğe hazırlık

Bilim Yaz Akademisi'nde ise teknoloji, uzay-havacılık, tasarım, doğa bilimleri ve matematik atölyeleri yer alıyor. Atölye çalışmalarında çocuklar deneyerek öğreniyor, problem çözme yeteneklerini geliştiriyor. STEM temelli eğitimler ile bilimsel düşünme becerileri kazandırılıyor. 5 ayrı branşta 2 bin 163 öğrencinin katıldığı eğitimlerde çocuklar, hem bilgi hem de pratik beceriler kazanıyor.

Çocukların gelişimine önemli katkı

Şehitkamil Belediyesi'nin yaz dönemine özel hazırladığı bu akademiler sayesinde çocuklar yalnızca boş zamanlarını değerlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda çok yönlü gelişimlerine katkı sağlayacak becerilerle donanıyor. 3 ayrı ana branşta düzenlenen eğitimler bu yaz büyük ilgi gördü. Eğitim programlarına toplamda 7 bin 914 kişi faydalandı. - GAZİANTEP