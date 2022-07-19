Şehitkamil'de, ikinci sanat merkezi yükseliyor

Şehitkamil Sanat Merkezi'nin ardından ikinci sanat merkezi, D.T. Şehitkamil Sahnesi'nin içerisine yapılıyor. Sanat merkezini yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehir merkezindeki Şehitkamil Sanat Merkezimiz, çok yoğun hizmet veriyor. Çok yoğun nüfusa sahip Şehitkamil'de ikinci bir sanat merkezine ihtiyaç duyduk" dedi.

Gaziantep'in, 'yaşanabilir kentler' sıralamasına doğrudan etki eden yatırımlar gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yakın zaman içerisinde D.T. Şehitkamil Sahnesi Sanat Merkezi'ni şehrin hizmetine sunacak. D.T. Şehitkamil Sahnesi Sanat Merkezi'ni Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile birlikte yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapının son durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Toplam 9 bin metrekare alan üzerine inşa edilen D.T. Şehitkamil Sahnesi'nin içerisinde 10 bin 200 metrekarelik tiyatro binası, ana giriş ve fuaye alanı, 600 kişilik ana salon, 500 metrekarelik sahne, hareketli orkestra çukuru, hareketli sahne, kulis ve hazırlık odaları, sahne dekor ve depo alanları, VİP salonu, 3 bin metrekarelik kütüphane, bilim merkezi, kafeterya, sanat merkezi, 3 bin 200 metrekarelik kapalı otopark, 200 araçlık açık otopark bulunuyor. D.T. Şehitkamil Sahnesi Sanat Merkezi içerisinde bale salonu, piyano atölyesi, keman atölyesi, gitar atölyesi, bağlama atölyesi ve kayıt stüdyosu bulunacak.

"Çocuklarımıza ve yetişkinlerimize eğitim vereceğiz"

Kültür-sanat yatırımlarının devam edeceğini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Her zaman söylediğimiz gibi musikişinas olan Gaziantep'te daha önce bir sanat merkezini devreye almıştık. Çok şükür şu anda 6 musiki cemiyeti, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde provalarını yapıyor ve faaliyetlerine devam ediyor. Yalnızca musiki cemiyetleri değil, diğer taraftan da yeni nesil gençlerimizin enstrümanla tanışmasını sağlamak adına ve o konuda kendilerini geliştirmek adına vermiş olduğumuz eğitimlerimiz devam ediyor. Çok yoğun nüfusa sahip Şehitkamil'de ikinci bir sanat merkezine ihtiyaç duyduk. Tabii şehir merkezindeki Şehitkamil Sanat Merkezimiz, çok yoğun hizmet veriyor. Diğer taraftan da İbrahimli bölgesinde ikinci bir sanat merkezinin yapılması gerekliliği hasıl oldu. O açıdan yapmış olduğumuz projenin içerisinde farklı bir boyutta sanat merkezini hizmete almış olacağız. Burada musiki cemiyetleri yoktur. Burada tamamen enstrüman eğitimleri olacak. Öğrencilerimizin burada yürüme mesafesinde gelip eğitim alabilecekleri mekanı seçmek istedik. Hemen yanı başında Anneler Parkı, diğer tarafta Koru Park'ın olduğu noktada rahatlıkla toplu ulaşım araçlarını kullanarak eğitim alınabilecek bir mekan olacak. Çocuklarımıza ve yetişkinlerimize burada eğitim vereceğiz. Ben bu konuda Halk Eğitim Müdürlüğünün ve Milli Eğitim Müdürlüğünün vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu şekildeki hizmetlerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP