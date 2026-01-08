Şehitkamil'de kültür turları 2025'e damga vurdu - Son Dakika
Şehitkamil'de kültür turları 2025'e damga vurdu

Şehitkamil\'de kültür turları 2025\'e damga vurdu
08.01.2026 16:23  Güncelleme: 16:25
Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen kültür turları, 2025 yılı boyunca ilçe genelinde büyük ilgi gördü.

Şehitkamil Belediyesi tarafından hayata geçirilen kültür turları, 2025 yılı boyunca ilçe genelinde büyük ilgi gördü.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda düzenlenen gezi programları kapsamında 11 bin 850 kişi Hz. Ukkaşe Türbesi'ni ziyaret etti. Kültürel ve manevi değerlerin yerinde tanıtılmasını amaçlayan turlar sayesinde binlerce Şehitkamilli farklı şehir ve bölgeleri görme fırsatı buldu. Kadınlar, gençler, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere toplumun her kesimine hitap edecek şekilde planlanan kültür turları, yıl boyunca aralıksız devam etti.

Katılımcılar Ankara, Samsun, Hatay-Erzin, Şanlıurfa ve Hz. Ukkaşe Türbesi turları kapsamında tarihi mekanları, manevi değerleri ve kültürel mirası yakından tanıma imkanı elde ederken, aynı zamanda sosyalleşme ve birlikte vakit geçirme fırsatı da yakaladı. Özellikle ilk kez şehir dışına çıkan vatandaşların yoğun ilgisi, projeye verilen önemi bir kez daha ortaya koydu.

Hz. Ukkaşe Türbe ziyaretine yoğun ilgi

Kültür turları kapsamında Temmuz 2025 tarihinde başlatılan Hz. Ukkaşe Türbe ziyareti programı, en yoğun katılım sağlanan organizasyonlardan biri oldu. Manevi atmosferiyle vatandaşların büyük ilgisini çeken ziyaret programı sayesinde yaklaşık 11 bin 850 kişi Hz. Ukkaşe Türbesi'ni ziyaret etti. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen gezilerde katılımcıların ulaşım, rehberlik ve organizasyon ihtiyaçları Şehitkamil Belediyesi tarafından karşılandı.

"Vatandaşlar tarihi ve manevi değerleri yerinde gördü"

Kültür turlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Yılmaz, "Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel hayata daha aktif katılım sağlamasını öncelikli hedeflerimiz arasında tuttuk. Kültür turlarıyla hemşerilerimizin tarihi ve manevi değerlerimizi yerinde görmelerini sağladık. Yoğun katılım bizleri son derece mutlu etti" dedi.

"2026'da kültür turları artarak sürecek"

Yılmaz, kültür turlarının 2026 yılında da artarak devam edeceğini belirterek, "Sözünü verdiğimiz gezi turlarımızı önümüzdeki yıl da sürdüreceğiz. Farklı destinasyonlar, yeni programlar ve daha fazla katılımcıyla Şehitkamil'de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın talep ve beklentileri doğrultusunda projeler üretmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şehitkamil

Son Dakika Yerel Şehitkamil'de kültür turları 2025'e damga vurdu - Son Dakika

SON DAKİKA: Şehitkamil'de kültür turları 2025'e damga vurdu - Son Dakika
