Şehitkamil Belediyesi Kurban Satış Noktalarını Açıkladı

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Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde kurban satışı yapılacak alanların belirlendiğini açıkladı. Belirlenen kurban satış noktalarının dışında kurbanlık alımı yapılmaması konusunda yurttaşı uyaran Başkan Yılmaz, halkın kurbanlık ihtiyaçlarını rahat ve güvenli bir şekilde karşılayabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

Kurban satış noktalarının belirlenmesinde, vatandaşların kolay erişim sağlayabileceği ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapabilecekleri alanların tercih edildiğini kaydeden Başkan Umut Yılmaz, "Bu yıl kurban satış yerlerimizi Selahattin Eyyubi Mahallesi Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı ile 1 Nolu Cadde'nin kesiştiği nokta, Sanayi Mahallesi 60721 Nolu Cadde ile Araban Yolu Caddesi'nin kesiştiği nokta ve Belkıs Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı Fırat Taksi Durağı yanı olarak belirledik" dedi.

Belediye Başkanı Yılmaz; tüm düzenlemelerin, vatandaşların huzur ve güven içinde bir Kurban Bayramı geçirmelerini sağlamak amacıyla yapıldığını belirterek, "Halkımızın memnuniyeti bizim için her şeyden önemli. Kurban Bayramı'nın manevi havasını en güzel şekilde yaşatmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz" ifadelerini kaydetti.

Başkan Yılmaz, kurban satış yerlerinde alınacak önlemler ve sağlanacak hizmetler hakkında da bilgi verdi. Satış alanlarının periyodik olarak dezenfekte edileceğini kaydeden Umut Yılmaz, satış alanları içerisinde veteriner ve tartı kontrolü hizmeti de vereceklerini bilgisini paylaştı. Başkan Yılmaz, yurttaşların alışverişlerini rahatlıkla yapabilmeleri için geniş otopark alanları da oluşturduklarını belirtti.

Başkan Yılmaz, vatandaşları hijyen ve sağlık risklerinin yanı sıra dolandırıcılık ve sahtecilik gibi olumsuz durumların önlenmesi amacıyla, belirlenen alanlar dışında kurbanlık alımı yapmamaları konusunda uyardı. Yılmaz, halk sağlığını ve güvenliğini korumak için yapılacak denetimlerde, kurban satışının belirlenen alanlar dışında gerçekleştirilmesi halinde cezai yaptırımların uygulanacağını ifade etti.

Şehitkamil Belediyesi'nin kurban satış noktalarıyla ilgili duyurularını ve diğer bayram hazırlıklarını yakından takip etmek isteyen yurttaşlar, belediyenin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel bilgilere ulaşabilirler. - GAZİANTEP