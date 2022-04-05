Şehitkamil'de on binlerce aileye gıda yardımı desteği - Son Dakika
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Şehitkamil'de on binlerce aileye gıda yardımı desteği

05.04.2022 12:34
Şehitkamil'de on binlerce aileye gıda yardımı desteği

Şehitkamil Belediyesi, Ramazan Ayı öncesi ilçe genelindeki tüm dar gelirli ailelere gıda desteğinde bulundu.

Şehitkamil Belediyesi, Ramazan Ayı öncesi ilçe genelindeki tüm dar gelirli ailelere gıda desteğinde bulundu. On binlerce aileye yapılan yardımlar, vatandaşa kapıda teslim edildi.

Şehitkamil Belediyesi, her yıl Ramazan Ayı'nda düzenli olarak yaptığı gıda yardımı, bu yıl da on binlerce dar gelirli aileye yapıldı. Ramazan Ayı öncesinde gıda yardım kolileri tüm ailelerin evlerine teslim edildi. İlçe genelinde farklı noktalarda bulunan dar gelirli ailelere ulaştırılan gıda yardım kolisi içerisinde; bulgur, makarna, yağ, şeker, mercimek ve et gibi temel gıda malzemeleri bulunuyor. Yardımlar, ailelere Şehitkamil Belediyesi görevlileri tarafından imza karşılığında teslim edildi.

"Yardım paketlerinin vatandaşlarımız faydası olacak"

Yapılan yardımlara ilişkin açıklamada bulunan Nurtepe Mahalle Muhtarı Ahmet Altın, "Nurtepe Mahalle Muhtarlığı olarak daha önce bize müracaat eden dar gelirli ailelerimizin bilgilerini Şehitkamil Belediyemize bildirmiştik. Şehitkamil Belediyemiz de Ramazan Ayı öncesinde yardımları dağıtmaya başladı. Bu yardım paketlerinin tamamı en kısa sürede ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıldı. Dağıtılan yardım paketlerinin ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bir nebze de olsa faydası olacağını düşünüyorum. Biz de muhtarlık olarak ailelerimizin sorunlarının giderilmesi adına belediyemiz ile iş birliği içerisinde çalışmaya gayret gösteriyoruz. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine bu konudaki hizmetlerinden dolayı mahallem adına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum"

Münifpaşa Mahalle Muhtarı Mehmet Bay, Ramazan Ayı dolayısıyla yapılan yardımların aileleri memnun ettiğini belirterek, "Ramazan Ayı birlikte Şehitkamil Belediyemiz de dar gelirli ailelerimizi düşünerek, her yıl olduğu gibi bu yıl da gıda yardımında bulunuyor. Ailelerimizin, Ramazan Ayı içerisinde mağdur olmamaları adına belediyemiz gıda paketlerini dağıtmaya başladı. Şu an itibariyle mahallemizde bulunan ailelerimize paketleri ulaştırılıyor. İnşallah ailelerimiz, bu Ramazan Ayı'nda da hiçbir sıkıntı yaşamayacaklar. Ailelerimizden de olumlu yönde geri dönüşler alıyoruz. Ben bu konuda şahsım ve ailelerimiz adına Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin de devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Şehitkamil'de on binlerce aileye gıda yardımı desteği

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Şehitkamil, Hisarcık, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehitkamil'de on binlerce aileye gıda yardımı desteği - Son Dakika


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