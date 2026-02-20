Şehitkamil'de Ramazan coşkusu ay boyunca sürecek - Son Dakika
Şehitkamil'de Ramazan coşkusu ay boyunca sürecek

Şehitkamil\'de Ramazan coşkusu ay boyunca sürecek
20.02.2026 14:35  Güncelleme: 14:36
Şehitkamil Belediyesi, birlik, paylaşma ve kardeşlik ayı Ramazan-ı Şerif'i dolu dolu yaşatmak amacıyla hazırladığı kapsamlı etkinlik programıyla vatandaşların gönüllerine dokunuyor.

Şehitkamil Belediyesi, birlik, paylaşma ve kardeşlik ayı Ramazan-ı Şerif'i dolu dolu yaşatmak amacıyla hazırladığı kapsamlı etkinlik programıyla vatandaşların gönüllerine dokunuyor. İlçe genelinde Ramazan ayının manevi iklimini güçlendirmeyi hedefleyen belediye, her yaştan vatandaşa hitap eden etkinliklerle bu yıl Ramazan'ı daha anlamlı hale getiriyor.

Ramazan ayı boyunca bir AVM önünde bulunan Vagonlu Meydan'da 30 gün sürecek programlar kapsamında alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, çocuklara özel animasyon gösterileri, Hacivat-Karagöz oyunları ve Aşık ile Maşuk tarzı geleneksel sahne etkinlikleri vatandaşlarla buluşturulacak. Hem maneviyatı güçlendiren hem de kültürel değerleri yaşatan bu etkinliklerle Ramazan coşkusu Şehitkamil'in dört bir yanında hissedilecek.

Çocuklar gönüllerince eğlendi

Ramazan etkinliklerinin ilk günü, "İftara Doğru Sohbet Programı" ile başladı. Programın moderatörlüğünü yapan Yakup Erdoğan, ilk yayında Şehitkamil İlçe Müftüsü Abdullah Bekiroğlu'nu konuk etti. Manevi sohbet havasında geçen programda Ramazan ayının önemi, orucun birey ve toplum üzerindeki etkileri, paylaşma ve dayanışmanın değeri ele alındı. Öte yandan çocuklar da animasyonlar, Hacivat-Karagöz gösterileri ile Aşık ile Maşuk tarzı geleneksel etkinlikler ve yüz boyama, çocuk etkinlikleri, orta oyunu, balon şov ve tahta bacak gösterileri ile birbirinden keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikler, Ramazan ayı boyunca sürecek

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan ayı boyunca düzenlenecek etkinliklerle hem manevi değerlerin pekiştirileceğini hem de geleneksel kültürün yeni nesillere aktarılacağını ifade etti. Özellikle çocuklara yönelik hazırlanan gösterilerle Ramazan sevincinin küçük yaşlarda hissedilmesinin amaçladıklarını belirten Yılmaz, Şehitkamil'de Ramazan ayı süresince devam edecek etkinliklerin, birlik ve beraberliği güçlendirmesinin yanı sıra vatandaşlara huzur ve maneviyat sağlamayı hedeflediklerini bildirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitkamil'de Ramazan coşkusu ay boyunca sürecek - Son Dakika

