Şehitkamil\'de Sanat Akademisi Başvuruları Başladı

Şehitkamil Belediyesi, sanatla iç içe bir nesil yetiştirme hedefi doğrultusunda Bahar Dönemi Sanat Akademisi başvurularını başlattı. Her yaştan vatandaşın katılımına açık olan eğitim programları, hem çocukların hem de yetişkinlerin sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkan sağlayacak. Eğitimler Nisan ayı içerisinde başlayacak.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek eğitimlerde; piyano, keman, gitar, saz, tambur ve ud gibi enstrüman derslerinin yanı sıra temel resim, karakalem, ebru ve yağlıboya gibi görsel sanatlar alanında da kapsamlı eğitimler verilecek. Bununla birlikte konservatuvar, Güzel Sanatlar Lisesi ve BİLSEM'e hazırlık eğitimleriyle de öğrencilerin akademik sanat yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmaları hedefleniyor.

Çok yönlü gelişim

Öte yandan Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi'nde düzenlenecek kurslarda ise piyano, keman, gitar, bateri ve çello gibi müzik eğitimlerinin yanı sıra çocuk ve yetişkinlere yönelik drama dersleri, temel resim ve bale eğitimleri de yer alacak. Böylece katılımcılar, farklı sanat dallarını deneyimleme ve kendilerini çok yönlü geliştirme fırsatı bulacak.

"Çocuklar sanatla büyüyecek"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sanatın bireylerin gelişimindeki önemine dikkat çekerek, özellikle çocukların küçük yaşlarda sanatla tanışmasının özgüven, disiplin ve estetik bakış açısı kazandırdığını ifade etti. Yılmaz, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sanatla büyümesini önemsiyoruz. Bu doğrultuda sanat akademisi ile onların yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine katkı sunuyoruz. Üstelik bu eğitimlerden dileyen herkes ücretsiz olarak faydalanabilecek" dedi. - GAZİANTEP