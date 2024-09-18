Camilere Kapsamlı Temizlik Seferberliği

Yerel

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda, ilçe genelinde bulunan camilerde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

Şehitkamil Belediyesine bağlı temizlik ekipleri, ibadethanelerde vatandaşların huzur ve sağlık içerisinde ibadet etmelerini sağlamak amacıyla titiz bir temizlik seferberliği başlattı. Ekipler, camilerin hijyen standartlarını en üst seviyeye çıkarmak için aralıksız çalışıyor.

Her detay düşünülerek yürütülen kapsamlı temizlik çalışmaları

Camilere giren ekipler, ilk olarak içerideki halılara anti-bakteriyel toz serperek detaylı bir temizlik gerçekleştiriyor. Elektrikli süpürgelerle yapılan bu işlem, halılarda biriken kir ve tozların tamamen temizlenmesini sağlıyor. Bunun ardından camilerin farklı bölümleri de özenle temizleniyor. Cami kapıları, mihrap, minber, ahizeler, kitaplıklar, vestiyerler, ayakkabılıklar, pencereler ve camlar büyük bir hassasiyetle silinip dezenfekte ediliyor. Belediyenin özverili çalışmaları sadece cami içiyle sınırlı kalmıyor. Cami avlularında da hummalı bir temizlik yapılıyor. Şadırvanlar, tuvaletler ve çevre düzenlemesi de ihmal edilmeyerek, ibadet edenlerin dış mekanlarda da hijyenik bir ortamda bulunmaları sağlanıyor.

Huzur ve ferahlık

Şehitkamil Belediyesinin temizlik ekipleri, yapılan kapsamlı temizlik çalışmalarının ardından cami içerisine huzur ve ferahlık katmak amacıyla gül esansı sıkıyor. Cemaatin ibadet esnasında daha rahat, temiz ve hoş kokulu bir ortamda bulunmaları için yapılan bu son dokunuş, camilere huzurlu bir atmosfer kazandırıyor.

Şehir ve kırsal mahallelerde aynı anda çalışma yürütülüyor

Temizlik çalışmaları, ilçe genelinde bulunan tüm camileri kapsayacak şekilde sürdürülüyor. Ekipler son olarak kırsal bölgedeki Karahöyük Mahallesi'nde ve Selimiye Mahallesinde bulunan camilerde temizlik çalışması yaptı. Bu çalışmayla hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerde yer alan tüm ibadethanelerin temiz ve hijyenik olması sağlanıyor.

Vatandaşlardan tam not

Vatandaşlar, camilerde gerçekleştirilen bu titiz temizlik çalışmaları için Şehitkamil Belediyesine ve Başkan Umut Yılmaz'a teşekkür ettiler. Temiz ve hijyenik bir ortamda ibadet etmenin verdiği huzuru dile getiren vatandaşlar, bu hizmetin düzenli olarak sürdürülmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiler. - GAZİANTEP