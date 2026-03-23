Şehitkamil'den 163 milyon TL'lik dayanışma seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehitkamil'den 163 milyon TL'lik dayanışma seferberliği

Şehitkamil\'den 163 milyon TL\'lik dayanışma seferberliği
23.03.2026 16:59  Güncelleme: 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan ayı ve bayram öncesi ulaşımdan kantin desteğine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen sosyal yardımlar kapsamında toplam 163 milyon TL nakdi desteğin vatandaşların hesaplarına yatırıldığını söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan ayı ve bayram öncesi ulaşımdan kantin desteğine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen sosyal yardımlar kapsamında toplam 163 milyon TL nakdi desteğin vatandaşların hesaplarına yatırıldığını söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan ayı ve bayram öncesi yürütülen sosyal destek çalışmalarına ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. İlçede dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmek adına birçok alanda önemli adımlar attıklarını belirten Yılmaz, özellikle emekli ve dar gelirli vatandaşlara yönelik sağlanan desteklerin altını çizdi.

Başkan Yılmaz, son dönemde ulaşımdan kantin desteğine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen sosyal yardımlar kapsamında toplam 163 milyon TL nakdi desteğin vatandaşların hesaplarına yatırıldığını ifade etti. Vatandaşların yanında olmayı bir görev değil, sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayan Yılmaz, "Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak, onların yükünü bir nebze olsun hafifletmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

25 noktada 435 bin kişiye iftar yemeği

Ramazan ayının manevi atmosferini tüm Şehitkamil'de hissettirmek için yoğun bir program yürüttüklerini dile getiren Yılmaz, 22 ayrı noktada kurulan iftar sofralarıyla toplam 435 bin kişiye ulaştıklarını belirtti. Paylaşma ve birlik ruhunun en güzel örneklerinin sergilendiği bu sofralarda vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Yılmaz, "Ramazan sadece oruç tutmak değil, aynı zamanda gönülleri birleştirmektir. Biz de bu anlayışla her gün farklı mahallelerimizde hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaştık" diye konuştu.

1 haftada 163 milyon TL destek

Bayram öncesinde yapılan desteklerin vatandaşlar açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Yılmaz, "Söz vermiştik, sözümüzü tutmanın mutluluğu içerisindeyiz. 1 haftada sağladığımız nakdi destek tutarı 163 milyon TL'ye ulaştı. Dar gelirli ailelerimize yönelik bin 250 TL kantin ve bin TL ulaşım, emeklilerimize 5 bin TL bayram ikramiyesi ödendi. Bununla birlikte sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın hesaplarına 3 bin TL yatırıldı " diye konuştu.

Bu sayede bayram sevincinin daha güçlü yaşanmasına katkı sağladıklarını ifade eden Yılmaz, sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak her kesime dokunmaya devam edeceklerini belirtti.

"Şehitkamil'de hiç kimse yalnız değildir"

Şehitkamil Belediyesi'nin yalnızca fiziki hizmetlerle değil, sosyal projelerle de ön plana çıktığını vurgulayan Yılmaz, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmaların artarak süreceğini kaydetti. İlçede kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için gece gündüz çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin hiçbir ferdini yalnız bırakmamak için buradayız. Şehitkamil'de hiç kimse yalnız değildir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitkamil'den 163 milyon TL'lik dayanışma seferberliği - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 17:56:56. #7.13#
SON DAKİKA: Şehitkamil'den 163 milyon TL'lik dayanışma seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.