Şehitkamil\'den 163 milyon TL\'lik dayanışma seferberliği

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan ayı ve bayram öncesi ulaşımdan kantin desteğine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen sosyal yardımlar kapsamında toplam 163 milyon TL nakdi desteğin vatandaşların hesaplarına yatırıldığını söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ramazan ayı ve bayram öncesi yürütülen sosyal destek çalışmalarına ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. İlçede dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmek adına birçok alanda önemli adımlar attıklarını belirten Yılmaz, özellikle emekli ve dar gelirli vatandaşlara yönelik sağlanan desteklerin altını çizdi.

Başkan Yılmaz, son dönemde ulaşımdan kantin desteğine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen sosyal yardımlar kapsamında toplam 163 milyon TL nakdi desteğin vatandaşların hesaplarına yatırıldığını ifade etti. Vatandaşların yanında olmayı bir görev değil, sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayan Yılmaz, "Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak, onların yükünü bir nebze olsun hafifletmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

25 noktada 435 bin kişiye iftar yemeği

Ramazan ayının manevi atmosferini tüm Şehitkamil'de hissettirmek için yoğun bir program yürüttüklerini dile getiren Yılmaz, 22 ayrı noktada kurulan iftar sofralarıyla toplam 435 bin kişiye ulaştıklarını belirtti. Paylaşma ve birlik ruhunun en güzel örneklerinin sergilendiği bu sofralarda vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Yılmaz, "Ramazan sadece oruç tutmak değil, aynı zamanda gönülleri birleştirmektir. Biz de bu anlayışla her gün farklı mahallelerimizde hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaştık" diye konuştu.

1 haftada 163 milyon TL destek

Bayram öncesinde yapılan desteklerin vatandaşlar açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Yılmaz, "Söz vermiştik, sözümüzü tutmanın mutluluğu içerisindeyiz. 1 haftada sağladığımız nakdi destek tutarı 163 milyon TL'ye ulaştı. Dar gelirli ailelerimize yönelik bin 250 TL kantin ve bin TL ulaşım, emeklilerimize 5 bin TL bayram ikramiyesi ödendi. Bununla birlikte sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın hesaplarına 3 bin TL yatırıldı " diye konuştu.

Bu sayede bayram sevincinin daha güçlü yaşanmasına katkı sağladıklarını ifade eden Yılmaz, sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak her kesime dokunmaya devam edeceklerini belirtti.

"Şehitkamil'de hiç kimse yalnız değildir"

Şehitkamil Belediyesi'nin yalnızca fiziki hizmetlerle değil, sosyal projelerle de ön plana çıktığını vurgulayan Yılmaz, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmaların artarak süreceğini kaydetti. İlçede kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için gece gündüz çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin hiçbir ferdini yalnız bırakmamak için buradayız. Şehitkamil'de hiç kimse yalnız değildir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP