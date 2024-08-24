Şehitkamil Belediyesi Giysi Market Projesiyle İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Yapıyor

Yerel

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın başlattığı Giysi Market projeyle ilçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelere giysi yardımı yapılıyor. İlçenin farklı noktalarında oluşturulan marketlerden sadece 1 haftada 2 bin 756 aile faydalandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçede ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü bir kez daha güldürdü. Yılmaz'ın hayata geçirdiği Giysi Market'le ihtiyaç sahibi aileler diledikleri kıyafetleri alabiliyor. Henüz ilçenin 3 noktasında oluşturulan Giysi Market'lerden tüm yaş grupları faydalanabiliyor.

Bir haftada 2 bin 756 aile faydalandı

Giysi Market'ler hizmete başlayalı henüz bir hafta olmadan vatandaşların beğenisini kazandı. 3 farklı Giysi Market'te vatandaşlar mağazadan alışveriş yaptığı gibi ihtiyacı olan kıyafetlere kavuşuyor. Sadece 1 haftada 2 bin 576 aile Giysi Market'leri ziyaret ederek, ihtiyacı olan ürünleri aldı. 3 marketten de dağıtılan toplam kıyafet sayısı ise 13 bin 780 oldu. - GAZİANTEP