Şehitkamil\'den Acaroba\'ya 4\'lü hizmet

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın 'eşit hizmet' ilkesi doğrultusunda kırsal mahallelerde yaşam kalitesi artıyor. Acaroba Mahallesi sakinlerinin yıllardır beklediği arazi yolları için çalışmalar devam ederken, bölgeye düğün alanı, futbol ve voleybol sahasından oluşan etkinlik alanı da kazandırılacak.

Şehitkamil Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde yaşam standartlarını artırmaya yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Acaroba Mahallesi'nde başlatılan yol açma çalışmalarıyla mahalle sakinlerinin yıllardır süregelen ulaşım sorunu çözüme kavuşuyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toplamda 16 kilometrelik yeni yol için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İş makineleri, greyderler ve kamyonlarla yürütülen çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

Acaroba'ya etkinlik alanı

Yol açma çalışmalarının yanı sıra Acaroba Mahallesi'ne çok amaçlı bir sosyal yaşam alanı da kazandırılacak. Proje kapsamında inşa edilecek etkinlik alanında bir futbol sahası, bir voleybol sahası ve düğün, nişan gibi toplu organizasyonlara ev sahipliği yapacak büyük bir düğün alanı yer alacak. Bu alan, mahalle sakinlerinin sosyal hayatını canlandırmayı hedeflerken, özellikle gençlerin sporla iç içe bir yaşam sürmesine de katkı sağlayacak.

Sosyal etkileşim güçlenecek

Yaz aylarında düğün sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşların açık hava etkinliklerine olan ihtiyacının arttığını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, düğün alanının kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını ifade etti. Yılmaz, etkinlik alanının böğle mahallelerine de hizmet vereceğini belirterek, "Hem gençlerin hem de çocukların vakit geçirebileceği, enerjilerini olumlu yönde kullanabilecekleri alanlar olarak planlandı. Ayrıca bu alanlar, mahalle genelinde birlik ve beraberliği artıracak, sosyal etkileşimi güçlendirecek ortamlar sunacak" dedi.

Hem yol hem etkinlik alanı

Yılmaz, yapılan çalışmalarda şehir merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşlardan gelen talepleri dikkate aldıklarını vurgulayarak, "Acaroba Mahallemiz uzun yıllardır çözüm bekleyen bazı sorunlarla karşı karşıyaydı. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana 'önce insan' anlayışıyla hareket ediyor, kentimizin her köşesinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik adımlar atıyoruz. Şimdi Acaroba'da 16 kilometrelik yol çalışmasına başladık. Bununla birlikte sosyal yaşam alanları da inşa ediyoruz. İnsanlarımızın hem ulaşımını kolaylaştıracağız hem de spor yapabilecekleri, etkinlik düzenleyebilecekleri alanlar oluşturacağız. Mahallemiz, bu yatırımlarla bambaşka bir görünüme kavuşacak" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak Acaroba Mahallesi halkının hizmetine sunulacağını belirtti.

Yılmaz'a teşekkür

Mahalle Muhtarı Ökkeş Beşe 18 mahallenin yararlanacağı etkinlik alanının büyük bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi. Toplamda 16 kilometrelik arazi yolu ile yıllardır ekilemeyen arazilerde tarım yapabileceklerini belirten Beşe, "Başkanımız söz vermişti. Sağolsun hemen yerine getirdi. Ekipler, 10 gündür mahallemizde çalışıyor. Daha önce hayvanların bile giremediği arazilere artık lüks arabalarla girebiliyoruz. Başkanımız ve ekibine özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP