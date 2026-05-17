Shimall Taziye Evi hizmete açıldı

Şehitkamil Belediyesi ile hayırsever iş insanı Ahmet Selim Ener'in katkılarıyla yapımı tamamlanan Shimall Taziye Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Vatandaşların acılı günlerinde bir araya gelerek dayanışma içerisinde bulunmalarına imkan sağlayacak olan tesisin açılışı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İbrahimli Mahallesi'ndeki açılış törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Milletvekili Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hayırsever Ener ailesi ve çok sayıda davetli katıldı.

"İlçemize hayırlı olsun"

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, birlik ve beraberlik kültürünün en güçlü şekilde yaşandığı anların başında taziye günlerinin geldiğini belirterek, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal donatı alanlarını ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, "Hemşerilerimizin acılı günlerinde daha nezih, daha düzenli ve daha konforlu ortamlarda bir araya gelebilmeleri adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Shimall Taziye Evimiz de bu anlamda önemli bir ihtiyacı karşılayacak" dedi.

Hayırsever aileye teşekkür

Başkan Yılmaz, tesisin yapım sürecine katkı sunan hayırsever iş insanı Ahmet Selim Ener ve Ener ailesine teşekkür ederek, "Şehrimize ve ilçemize böylesine anlamlı bir eser kazandırılmasına vesile olan kıymetli Ener ailesine gönülden teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşlarımızla el ele vererek Şehitkamil'imize değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül de toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sunan bu tür yatırımların büyük önem taşıdığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Shimall Taziye Evi'nin açılış kurdelesi kesildi. Açılış sonrası protokol üyeleri tesiste incelemelerde bulundu. - GAZİANTEP