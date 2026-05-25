Şehitkamil\'den Çölyak hastalarına bayram öncesi glütensiz destek

25.05.2026 12:39  Güncelleme: 12:41
Şehitkamil Belediyesi, tarafından çölyak hastalarına 3 ayda bir düzenli olarak dağıtılan glütensiz ürün desteği bayram dolayısıyla öne çekilerek, ailelere ulaştırıldı. Toplamda 917 kişiye un, makarna, bar, kurabiye, cipsten oluşan paket ailelere teslim edildi.

Şehitkamil Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle hazırlanan glütensiz ürün paketleri, ilçe genelinde kayıtlı 917 çölyak hastasına teslim edildi. Bayram öncesinde gerçekleştirilen dağıtımla vatandaşların yüzü gülerken, aileler belediyenin sağladığı destekten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Çölyak hastalarının özel beslenme ihtiyacına dikkat çeken Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, glütensiz ürünlere erişimin hem zor hem de maliyetli olduğunu belirterek, sosyal destek çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Yılmaz, "Çölyak hastalarımızın yaşamını kolaylaştırmak ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek adına düzenli olarak glütensiz ürün desteğimizi sürdürüyoruz. Özellikle bayram öncesinde ailelerimize bir nebze olsun katkı sunabilmek bizler için çok kıymetli. Bu kapsamda 917 kişiye içerisinde 17 paket un, 6 adet glütensiz bar, 6 paket makarna, 9 paket cips, tuzlu ve şekerli 12 paket kurabiyeden oluşan paketimizi ailelerimize teslim ettik. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Dağıtım kapsamında destek alan aileler ise yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Şehitkamil Belediyesi'ne teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
CHP’de yeni dönem “Mutlak butlan“ kararı kapıya asıldı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
