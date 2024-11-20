Çocukların Yüzünü Güldüren Piyano Resitali

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Şehitkamil Belediyesi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla 14 yaşındaki piyanist Irmak Akıncı ile Çocuk Hakları İçin Piyano Resitali düzenlendi. Zorlu şartlar altında yaşamını süren çocuklara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen resital büyük beğeni aldı.

Şehitkamil Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuk piyanist Irmak Akıncı konseri ile farkındalık oluşurdu. Henüz 14 yaşında önemli başarılara imza atan genç piyanist Akıncı, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte akranlarına ve küçük yaştaki çocuklara piyano resitali sundu. Etkinliğe çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.

Akıncı'nın performansı büyük beğeni aldı

İlk defa piyano dinlemeye katılan çocukların sevinçleri yüzlerine yansıdı. Çocukların unutulmaz bir deneyim yaşadığı konserde, Akıncı'nın performansı büyük beğeni aldı. Konserin ardından Şehitkamil Belediyesi Özel Kalem Müdürü Umut Salcan, tarafından piyanist Akıncı'ya çiçek ve plaket takdim edildi. - GAZİANTEP