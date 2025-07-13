Şehitkamil'den Küsget'te temizlik seferberliği - Son Dakika
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Şehitkamil'den Küsget'te temizlik seferberliği

Şehitkamil\'den Küsget\'te temizlik seferberliği
13.07.2025 13:26  Güncelleme: 13:28
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın başlattığı temizlik seferberliği sanayi esnafının yoğun olarak bulunduğu KÜSGET bölgesinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın başlattığı temizlik seferberliği sanayi esnafının yoğun olarak bulunduğu KÜSGET bölgesinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Günün erken saatlerinde başlayan çalışmalarla, hem görüntü kirliliği giderilirken, halk sağlığını tehdit edebilecek olumsuzluklar önlenmiş oldu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın geçtiğimiz yıl başlattığı temizlik seferberliği ile ilçenin adeta çehresi değişti. Sanayi bölgeleri başta olmak üzere araç ve yaya trafiğini yoğun olduğu bölgelerde her hafta temizlik yapan ekipler bu defa birçok sektörün faaliyet gösterdiği, küçük sanayi işletmelerinin bulunduğu KÜSGET bölgesinde kapsamlı temizlik yaptı.

Küsget'te temizlik seferberliği ilan edildi

Toplam 70 kişilik saha ekibinin görev aldığı çalışmalarda, 5 süpürge aracı, 2 arazöz, 2 konteyner aracı, 2 kepçe ve 4 damperli kamyon kullanıldı. Ekipler, sanayi bölgesinin cadde ve sokaklarında biriken çöpleri temizledi, yollarda biriken toz ve molozları süpürdü. Arazözlerle yıkama çalışmaları yapılırken, çevre kirliliği oluşturan tüm unsurlar ortadan kaldırıldı. KÜSGET bölgesinde gerçekleştirilen bu çalışmayla birlikte, hem görüntü kirliliği giderildi hem de halk sağlığını tehdit edebilecek olumsuzluklar önlenmiş oldu.

"Şehitkamil'i hep birlikte daha temiz hale getireceğiz"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşların duyarlılığı ve destekleriyle ilçe genelinde daha temiz bir Şehitkamil için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.. Yılmaz, "Sanayi bölgemiz, hem üretimin hem de istihdamın kalbidir. Buradaki düzen, temizlik ve hijyen sadece çalışanlarımız için değil, tüm ilçe için önemlidir. Bu anlayışla KÜSGET'te kapsamlı bir temizlik çalışması başlattık. Amacımız sadece bir günlük temizlik yapmak değil; bu bölgeleri belirli aralıklarla temizleyerek sürdürülebilir bir düzen oluşturmak. Şehitkamil'i hep birlikte daha temiz, daha yaşanabilir hale getireceğiz" dedi.

"Sanayi bölgeleri temiz bir görünüme kavuştu"

1 yılı aşkın süredir devam eden temizlik çalışmaları hakkında bilgiler paylaşan Yılmaz, "Göreve gelir gelmez sahadaki gözlemlerimiz ve vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine temizliğin öncelikli konulardan biri olduğunu tespit ettik. Anında seferberlik başlattık. Öncelik olarak yaya ve araç trafiğini yoğun olduğu bölgeler olmak üzere camilerimizde, kırsal mahallelerimizde de düzenlik olarak temizlik çalışmalarımıza devam ediyoruz. GATEM bölgesi, Aydınlar Mahallesi, Sanayi Mahallesi gibi birçok sektörün faaliyet gösterdiği bölgemizi temizleyerek, hak ettiği temiz görünüme kavuşturduk" diye konuştu.

Kırsalda ve merkezde çalışmalar devam edecek

Başkan Yılmaz ayrıca temizlik çalışmalarının sadece merkezde değil, kırsal mahalleler de dahil olmak üzere ilçe genelinde süreceğini vurguladı. Belediyenin temizlik ekipleri, belirlenen program doğrultusunda her mahallede çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

"Küsget pırıl pırıl oldu"

Esnaf ve çalışanlar da yapılan temizlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Temizlik sadece görüntü meselesi değil, aynı zamanda sağlık demek. Yaz aylarında toz, çöp birikintileri, sanayi atıkları hem bizleri hem de müşterilerimizi rahatsız ediyordu. Şimdi bölgemiz pırıl pırıl oldu. Kendimizi daha huzurlu hissediyoruz. Şehitkamil Belediye Başkanı Sayın Umut Yılmaz ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle memnuniyeti dile getirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehitkamil'den Küsget'te temizlik seferberliği - Son Dakika

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