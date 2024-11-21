Şehitkamil\'den ulu çınarlara vefa

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Şehitkamil Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlar ve yetim ailelere yönelik desteğini sürdürüyor. Başkan Umut Yılmaz'ın talimatıyla ilçe genelinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların tüm ihtiyaçları giderildi, 4 bin 178 yetim aileye de maddi ve manevi destek sağlandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın 'Mutlu Şehitkamil' hedefiyle ilçe genelinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına yönelik projeler hayata geçiren Yılmaz, 7 ayı aşkın görev süresince binlerce vatandaşın gönlünde taht kurdu. Özellikle yıllardır hayatına terk edilen bölgelerde sosyal desteklere ağırlık veren Yılmaz, "Şehitkamil'imizde hiç kimse yalnız değildir. Hiç kimseyi hayatına terk etmeyeceğiz. İhtiyaç duyulan her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Ulu çınarlarımızın yanındayız"

Başkan Yılmaz, vefa projesiyle yaşlıların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve sağlık konusunda daha tedbirli olmalarına yönelik çalışmalara imza attıklarını söyledi. Bu kapsamda Şehitkamil'de yaşayan binlerce vatandaşın belediye ekiplerince günlük olarak evlerinde ziyaret edildiğini anlatan Yılmaz, "Ulu çınarlarımız bizim en kıymetlilerimiz. Onlara vefamızı bir nebze göstermek adına her gün birlikteyiz. Evlerinde ziyaret ederek, kişisel bakımlarından, evlerin temizliğine kadar tüm ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bizim için bu da yeterli değil. Evlerinin dışında da çeşitli etkinliklere sosyal yaşamlarına katkı sunmaya çalışıyoruz. Benzer etkinliklerimiz de devam edecek" şeklinde konuştu.

"Yetim ailelerimiz yalnız hissetmeyecek"

Şehitkamil'de hiçbir yetim ailenin kendisini yalnız hissetmesine müsaade etmeyeceklerini anlatan Yılmaz, "Göreve geldiğimiz günden beri sık sık yetim ailelerimizle bir araya geliyoruz. Kabul etmek gerekir ki ailelerimiz bize emanet ve pozitif ayrıcalık tanımak zorundayız. Hangi alanda çocuklarımız ve annelerimizin neye ihtiyaçları varsa Şehitkamil Belediyesi orada olmaya devam edecektir. Sadece 7 ayı aşkın sürede 4 bin 178 yetim ailemize maddi ve manevi destek sağladık. 'Yaptık, oldu' anlayışıyla hiçbir zaman hareket etmedik, etmeyeceğiz. Annelerimiz ve çocuklarımız mutlu olarak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlayacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP