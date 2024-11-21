Şehitkamil'den ulu çınarlara vefa - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehitkamil'den ulu çınarlara vefa

Şehitkamil\'den ulu çınarlara vefa

Şehitkamil Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlar ve yetim ailelere yönelik desteğini sürdürüyor.

21.11.2024 16:44  Güncelleme: 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlar ve yetim ailelere yönelik desteğini sürdürüyor. Başkan Umut Yılmaz'ın talimatıyla ilçe genelinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların tüm ihtiyaçları giderildi, 4 bin 178 yetim aileye de maddi ve manevi destek sağlandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın 'Mutlu Şehitkamil' hedefiyle ilçe genelinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına yönelik projeler hayata geçiren Yılmaz, 7 ayı aşkın görev süresince binlerce vatandaşın gönlünde taht kurdu. Özellikle yıllardır hayatına terk edilen bölgelerde sosyal desteklere ağırlık veren Yılmaz, "Şehitkamil'imizde hiç kimse yalnız değildir. Hiç kimseyi hayatına terk etmeyeceğiz. İhtiyaç duyulan her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Ulu çınarlarımızın yanındayız"

Başkan Yılmaz, vefa projesiyle yaşlıların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve sağlık konusunda daha tedbirli olmalarına yönelik çalışmalara imza attıklarını söyledi. Bu kapsamda Şehitkamil'de yaşayan binlerce vatandaşın belediye ekiplerince günlük olarak evlerinde ziyaret edildiğini anlatan Yılmaz, "Ulu çınarlarımız bizim en kıymetlilerimiz. Onlara vefamızı bir nebze göstermek adına her gün birlikteyiz. Evlerinde ziyaret ederek, kişisel bakımlarından, evlerin temizliğine kadar tüm ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bizim için bu da yeterli değil. Evlerinin dışında da çeşitli etkinliklere sosyal yaşamlarına katkı sunmaya çalışıyoruz. Benzer etkinliklerimiz de devam edecek" şeklinde konuştu.

"Yetim ailelerimiz yalnız hissetmeyecek"

Şehitkamil'de hiçbir yetim ailenin kendisini yalnız hissetmesine müsaade etmeyeceklerini anlatan Yılmaz, "Göreve geldiğimiz günden beri sık sık yetim ailelerimizle bir araya geliyoruz. Kabul etmek gerekir ki ailelerimiz bize emanet ve pozitif ayrıcalık tanımak zorundayız. Hangi alanda çocuklarımız ve annelerimizin neye ihtiyaçları varsa Şehitkamil Belediyesi orada olmaya devam edecektir. Sadece 7 ayı aşkın sürede 4 bin 178 yetim ailemize maddi ve manevi destek sağladık. 'Yaptık, oldu' anlayışıyla hiçbir zaman hareket etmedik, etmeyeceğiz. Annelerimiz ve çocuklarımız mutlu olarak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlayacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şehitkamil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitkamil'den ulu çınarlara vefa - Son Dakika


17:31 Ronaldo’nun ’’İnterneti sallayacak’’ dediği gizemli konuğu belli oldu Ronaldo'nun ''İnterneti sallayacak'' dediği gizemli konuğu belli oldu
17:23 Avrasya Tüneli’nde otomobil yangını Giriş çıkışlar kapatıldı Avrasya Tüneli'nde otomobil yangını! Giriş çıkışlar kapatıldı
17:20 Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş
17:04 Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi
14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında tutuklama emri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
07:33 Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada
07:14 Lodos fırtınası zor anlar yaşattı Lodos fırtınası zor anlar yaşattı
06:50 MHP’den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi MHP'den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi
23:58 Dışişleri Bakanlığı’ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama
23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
23:35 Serhat Akın’dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf
23:19 Çin, ABD Savunma Bakanı’nın görüşme talebini reddetti Çin, ABD Savunma Bakanı'nın görüşme talebini reddetti
23:16 DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi DSÖ, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hastalık için Japon aşısına acil kullanım onayı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 18:15:46. #1.11#
SON DAKİKA: Şehitkamil'den ulu çınarlara vefa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.