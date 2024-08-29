Şehitkamil Belediyesi\'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı\'na özel keman dinletisi

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Şehitkamil Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen keman dinletisi, büyük beğeni topladı. Genç yetenekler en güzel şarkıları 30 Ağustos Zafer Bayramı için çaldı.

Şehitkamil Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı konser dizisinin 3. gününde Şehitkamil Sanat Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler sahne aldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılına özel düzenlenen konserde kursiyerler müzik şöleni yaşattı. Konsere, çok sayıda müziksever katıldı.

Kursiyerler, 3 aylık kurs sürecinin ardından çıktıkları ilk konserde yeteneklerini de sergileme fırsatı buldu. Dinleyicilerin büyük beğenisini alan konser, unutulmaz anlar yaşattı. - GAZİANTEP