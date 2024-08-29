Şehitkamil Belediyesi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel keman dinletisi - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel keman dinletisi

Şehitkamil Belediyesi\'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı\'na özel keman dinletisi

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen keman dinletisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı için büyük beğeni topladı. Şehitkamil Sanat Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin sahne aldığı konserde genç yetenekler, en güzel şarkıları çaldı. Konsere, çok sayıda müziksever katıldı ve dinleyiciler unutulmaz anlar yaşadı.

29.08.2024 15:13  Güncelleme: 15:15
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Şehitkamil Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen keman dinletisi, büyük beğeni topladı. Genç yetenekler en güzel şarkıları 30 Ağustos Zafer Bayramı için çaldı.

Şehitkamil Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı konser dizisinin 3. gününde Şehitkamil Sanat Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler sahne aldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılına özel düzenlenen konserde kursiyerler müzik şöleni yaşattı. Konsere, çok sayıda müziksever katıldı.

Kursiyerler, 3 aylık kurs sürecinin ardından çıktıkları ilk konserde yeteneklerini de sergileme fırsatı buldu. Dinleyicilerin büyük beğenisini alan konser, unutulmaz anlar yaşattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitkamil Belediyesi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel keman dinletisi - Son Dakika


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