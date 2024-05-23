Şehitkamil Sanat Merkezi'nde 90'lar Şarkıları Konseri - Son Dakika
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Şehitkamil Sanat Merkezi'nde 90'lar Şarkıları Konseri

Şehitkamil Sanat Merkezi\'nde 90\'lar Şarkıları Konseri

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde eğitim gören konservatuar öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen "90'lardan Kalan Şarkılar" konseriyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

23.05.2024 14:46
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Şehitkamil Sanat Merkezi'nde eğitim gören konservatuar öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen "90'lardan Kalan Şarkılar" konseriyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nin açık amfi alanında gerçekleşen konsere yoğun bir katılım oldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konser, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği "Fikrimin İnce Gülü" adlı eserin icrasıyla devam etti. Bu anlamlı başlangıç, izleyicilerden büyük alkış aldı ve duygusal anlar yaşandı.

Konser boyunca konservatuvar hazırlık öğrencileri, birbirinden güzel şarkıları seslendirdiler. Esra Nur Bozkurt'un seslendirdiği "Alışamadım Sensizliğe", İpek Su Bakar'ın "Acemi Balık", Ömer Köseoğlu'nun "Gül Pembe", Mustafa Yiğit'in "Hercai", Ceren Özker'in "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş", Yusuf Ahmet Yılmaz'ın "Kandırdım", Reşit Yılmaz'ın "Sabret", Melek Kar'ın "Vazgeçtim", Merve Özdemir'in "Sevdik Sevdalandık", Gül Ahmet Akar'ın "Bekar Gezelim" ve Baki Topal'ın "Hangimiz Sevmedik" isimli eserleri, izleyicilerden tam not aldı. Konservatuvar hazırlık eğitmeni Özlem Canyurt da sahne alarak "Sen Allah'ın Bir Lütfusun" adlı şarkıyı seslendirdi. Canyurt'un performansı büyük beğeni topladı ve izleyiciler tarafından coşkuyla alkışlandı.

Konservatuvar hazırlık eğitmeni Ali Osman Çuhadar şefliğinde Nazlı Ulucan, Murat Uğur, Muzaffer Dikoğlu, Yasin Musa Gündoğan, Deniz Kılıç, Efe Kırıcı ve Erkan Can gibi yetenekli öğrenciler de enstrümanlarıyla konsere büyük katkı sağladılar. Her bir enstrümanistin performansı, konserin zenginliğini ve kalitesini artırdı.

Konser, hep birlikte İzmir Marşı'nın coşkuyla okunmasıyla sona erdi. İzleyiciler, bu nostaljik ve duygusal gece için öğrencilere ve eğitmenlerine teşekkür ederek, konserin uzun süre hafızalarda yer edeceğini belirttiler. İzleyiciler, 90'lardan günümüze uzanan şarkıların tınısıyla nostalji dolu bir gece geçirdikleri için memnuniyetlerini dile getirdiler ve bu tür etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundular. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gençlik, Spor, Müzik, Yerel, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitkamil Sanat Merkezi'nde 90'lar Şarkıları Konseri - Son Dakika


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