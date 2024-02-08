Şehitler Cami açılıyor

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Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapımı tamamlanan Şehitler Cami ve Kur'an Kursu'nun 9 Şubat Cuma günü (yarın) saat 13.00'te açılış töreni gerçekleştirilecek.

Yeniköy Mahallesi'nde büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan Şehitler Cami ve Kur'an Kursu'nun açılış törenine herkesi davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi'mizde birçok alanda hizmetler hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre projeler ürettik. Bu mahallede de ihtiyaç olan bir cami vardı. Camimizin hem kendisi hem de ismi çok özel oldu. 640 metrekare alanda inşa ettiğimiz camide 512 kişilik ana ibadet alanı ve 190 kişilik de bayan bölümü bulunuyor. Camimizi çok şükür tamamladık. Melikgazi'de sadece cami değil; bununla beraber okul, sosyal tesis, park ve sağlık ocağı gibi ihtiyaçları da bir bir gidermeye çalıştık. İlçemize 5 yılda 18 adet cami ve 9 adet diyanet eğitim kültür merkezi kazandırdık. Bir ibadet merkezimizin daha açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda tüm hemşehrilerimi 9 Şubat Cuma günü saat 13.00'te Şehitler Cami ve Kur'an Kursu'muzun açılış törenine bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ