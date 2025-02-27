Şehitler Hatıra Ormanında kuruyan ağaçlar yenilendi - Son Dakika
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Şehitler Hatıra Ormanında kuruyan ağaçlar yenilendi

Şehitler Hatıra Ormanında kuruyan ağaçlar yenilendi

Kırşehir'de, 196 şehit anısına oluşturulan Şehitler Hatıra Ormanındaki kuruyan ağaçlar yenilendi.

27.02.2025 11:38
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Kırşehir'de, 196 şehit anısına oluşturulan Şehitler Hatıra Ormanındaki kuruyan ağaçlar yenilendi.

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Kırşehir Şehit Aileleri Derneği iş birliğiyle hatıra ormanında temizlik çalışmaları yapılırken kuruyan ağaçlarda şehit ailelerinin katıldığı programla yenilendi. Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, hatıra ormanındaki her ağacın bir şehidi temsil ettiğini belirtti. 196 Kırşehirli şehidin anısının yaşatıldığı alanda yapılan temizlik çalışmalarının düzenli yürütüldüğünü ifade eden Kılıçaslan, "Bizim için evlatlarımızın hatıralarını sonsuza dek yaşatan bir bölge. Ormandaki 196 ağacın her biri bir kahramanımızın adını taşıyor. Ağaçların yanında, şehitlerimizin isimleri, meslekleri ve şehadet tarihleri mermer kaidelere kazındı. Bizler de bu ağaçları sularken, dualarımızı eksik etmiyor, onları hep yaşatıyoruz" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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